La parmigiana di zucchine è un piatto goloso ma che può essere anche molto leggero, come nel caso di questa ricetta in cui le zucchine vengono cotte alla griglia senza grassi e vengono condite con mozzarella e pomodoro, e solo una spolverata di Parmigiano.

La parmigiana invece è un piatto che solitamente si fa con le melanzane, che vanno fritte e poi condite con salsa di pomodoro, mozzarella e Parmigiano e che spesso sono rese più golose dall’aggiunta di affettati e formaggi stagionati e filanti, come il provolone. Anche le zucchine possono ovviamente essere preparate allo stesso modo, oppure, come in questo caso, si può sfruttare l’innata leggerezza che questi vegetali ispirano e darsi ad una versione meno calorica.

Uno dei consigli per eseguire questa ricetta è quello di preparare delle monoporzioni che renderanno più semplice e gradevole l’impiattamento, ma nulla vieta di preparare una teglia, proprio come si fa con le melanzane.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 85 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Zucchine media

250 gr Polpa Di Pomodoro

2 Mozzarelle

1 spicchio Aglio

q.b. Parmigiano Reggiano grattugiato

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della parmigiana di zucchine, in una casseruola fate restringere la polpa di pomodoro con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Fate cuocere per circa 30 minuti a fuoco basso.

Sgocciolate le mozzarelle, quindi spezzettatele con le mani.

Pulite e tagliate a fette sottili le zucchine, quindi in una padella antiaderente grigliatele senza aggiungere grassi per un paio di minuti per lato. Una volta cotte, aggiungete a crudo un filo d’olio extravergine d’oliva ed aggiustate di sale e pepe secondo il vostro gusto.

Preparate le lasagnette adagiando uno strato di zucchine sul fondo del piatto e alternandole con pomodoro e mozzarella fino a esaurimento ingredienti. Completate con del Parmigiano grattugiato fresco e un filo d’olio e pepe a piacere.

Portate il forno a 200 gradi e infornate per 5 minuti.

Impostate il forno in modalità grill e fate cuocere per altri 2 minuti, giusto il tempo di dorarle bene in superficie.