La pasta alla norcina e funghi è un primo piatto tipico della cucina umbra, a base di salsiccia di Norcia e tartufo.

Una ricetta apparentemente semplice ma che richiede ingredienti ingredienti di prima qualità, la salsiccia di Norcia, saporita e aromatica e tartufo nero, molto comune nelle zone tra Umbria e Marche e presente in molti dei piatti più tipici.

In alcune versioni sono presenti anche i funghi, come in quella che vi presentiamo noi, alcune teorie sostengono che se sono presenti i funghi non dovrebbe essere presente la salsiccia né la panna, ma solo un filo d’olio in cui far rosolare uno spicchio d’aglio, sciogliere un’acciuga e saltare i funghi, per poi aggiungere i funghi solo all’ultimo.

Sembra però che la versione sulla sua origine sia piuttosto dibattuta, noi abbiamo deciso di gustarla con tutti gli ingredienti tipici di questa terra, la salsiccia di Norcia, il prezioso tartufo nero e dei bei funghi porcini e niente panna, per esaltare tutti i sapori del piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Funghi Porcini

30 g Tartufo nero (pregiato di Norcia o Sconzone)

2 Salsicce di Norcia fresche

1 Cipolla rossa piccola

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

½ bicchiere Vino Bianco

q.b. Sale Integrale marino

q.b. Pepe Nero

q.b. Pecorino

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta alla norcina e funghi, pulite e lavate bene i funghi e il tartufo.

Tagliate la cipolla in modo sottile e fatela stufare in una padella con l’olio.

Aggiungete i funghi tagliati a dadini e cuocete a temperatura vivace per 5 o 6 minuti.

In una altra padella spezzettate la salsiccia e fatela cuocere nel suo grasso, quando sarà ben colorata sfumatela con il vino bianco.

Lasciate evaporare.

Se ci saranno troppo liquidi nella salsiccia scolate la carne, ma se avrete comprato una carne di qualità questo non dovrebbe avvenire e potete versarla direttamente nei funghi.

Aggiustate di sale e lasciate amalgamare due o tre minuti.

Intanto lessate la pasta e tagliate a scaglie il tartufo nel vostro sugo lasciando che i sapori si fondano.

Saltate la pasta in padella con il sugo.

Servitela con una grattata di pepe, pecorino e un giro di olio extravergine di oliva a crudo.