La pasta carciofi e pancetta, è un primo piatto ricco di gusto e molto semplice da fare ma dal risultato eccezionale, il carciofo poi in questo piatto dà il meglio di sé, il suo sapore è straordinario e le foglie si mantengono molto tenere.

In questa ricetta abbiamo voluto osare, abbinando i carciofi con della croccante pancetta e formaggio che rende il tutto gustoso e invitante, perfetto anche per i pranzi più importanti.

I carciofi sono ricchi di vitamine essenziali e contengono molte fibre e per questo sono perfetti per una alimentazione equilibrata.

Esistono molte varietà di carciofo, nel mondo sono più di 90 quelle che vengono coltivate, in Italia i più diffusi sono quello spinoso di Palermo, quello sardo, il romanesco, il violetto di Toscana, il precoce di Chioggia, quello catanese e quello tipico della laguna veneta. Le forme sono varie, possono essere tondi o allungati, di un colore verde intenso con varie sfumature o con delle venature violacee, possono avere spine all’estremità, come gli spinosi appunto o essere totalmente lisci.

Sono inoltre poveri di calorie, il che li rende perfetti anche per le diete ipocaloriche, hanno moltissimi sali minerali e proprietà digestive e diuretiche oltre che essenziali nella protezione del nostro fegato, aiutano a controllare i livelli di colesterolo e trigliceridi e, se non bastasse sono anche degli antiossidanti naturali, utili quindi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e arteriosclerotiche.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Carciofi

100 g Pancetta

400 g Pasta

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Parmigiano

Vino Bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta carciofi e pancetta, per prima cosa dedicatevi alla loro pulizia, eliminando le foglie esterne e l’apice, tagliandoli a fette e immergendoli in acqua acidulata.

A questo punto fate soffriggere in una padella la pancetta con un filo di olio extravergine.

Quando il grasso sarà diventato trasparente aggiungete i carciofi scolati dall’acqua e rosolateli per sette otto minuti, quindi sfumateli con vino bianco.

Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Portate a cottura i carciofi con un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta.

Scolate la pasta al dente e versatela nella padella con il parmigiano, poi mantecate per bene.

Impiattate la pasta e carciofi in un piatto da portata e se piace aggiungete una spolverata di pepe.