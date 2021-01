La pasta con avocado e pomodorini è un primo piatto sano e leggero, perfetto anche come pausa pranzo al lavoro.

Una ricetta semplice, un pesto cremoso di avocado e basilico e dei pomodorini saltati, un primo completo e ricco di vitamine.

L’avocado, con la sua polpa morbida e cremosa è ricco di grassi monoinsaturi e ottima fonte di calcio e potassio è utile per contrastare il diabete, per riequilibrare il livello di colesterolo, per dare beneficio sia all’apparato cardiocircolatorio che per tenere a bada la pressione arteriosa.

E, se questi motivi non vi bastano per introdurre l’avocado nella vostra dieta, aggiungo che è anche ricco di Vitamina A -B1-B2-D-E-K-H-PP.

Un vero cibo della salute, considerato l’oro verde per cuore e pelle è senza dubbio uno degli alimenti più salutari, gustato in diversi modi, condito con olio e limone o insalata

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Avocado

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

1 Carota

1/2 Cipolla

1 Costa Di Sedano

Basilico

15 pomodorini

Gomasio

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

1/2 Succo di Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con avocado e pomodorini, preparate il pesto di avocado frullandolo con il formaggio, qualche foglia di basilico e il succo di limone, versando a filo l’olio. Regolate di sale.

In una padella fate sudare in olio e con 1 cucchiaio di acqua la mirepoix preparate con il sedano, la cipolla e la carota, aggiungete i pomodorini tagliati a metà, profumate con qualche foglia di basilico e cuocete per 5 minuti.

Lessate la pasta secondo il tempo indicato sulla confezione e condite con il pesto di avocado.

Servite con i pomodori fatti saltare in padella e con una spolverata generosa di gomasio.