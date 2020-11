La pasta con castagne e salsiccia, sono un primo piatto tipicamente autunnale che sfrutta il contrasto tra la dolcezza delle castagne e la sapidità della salsiccia.

Una ricetta dal sapore deciso, cremosa e saporita, perfetta anche per i pranzi importanti.

Le castagne sono senza dubbio il gioiello del mese di ottobre.

Sono il frutto che Madre Natura ci dona per stare bene tutto l’inverno, sapevate che oltre a essere altamente ricostituenti sono una miniera di ferro, magnesio, potassio, fosforo e che sono perfette per riequilibrare l’umore e per rigenerare il sistema nervoso?

Giovanni Pascoli le battezzò “cibo dei poveri” mentre già nel IV secolo a. C. Senofonte, che definì il castagno come albero del pane, perché fin dalla preistoria i suoi frutti sfamavano le popolazioni più povere.

Infatti una leggenda racconta che Dio regalò il castagno agli abitanti di un povero paese che non avevano nulla di cui sfamarsi. Il diavolo, visto il dono di Dio, mise cosi per dispetto un riccio aculeo intorno al frutto. I poveri paesani pregarono di nuovo Dio che fece spaccare il riccio svelando il frutto, che da allora si incide a croce in segno di ringraziamento.

Leggenda o meno, da sempre le castagne hanno rappresentato oltre che un frutto “antifame” per il loro alto contenuto di carboidrati che potevano sostituire la pasta e il pane anche un frutto “antifatica” e quindi adatto a chi lavorava tutto il giorno bei campi.

Lesse, arrostite, sotto forma di dolci come i marron glaces e sotto forma di farina, infiniti in cucina sono i suoi usi.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Pasta

150 g Salsiccia

1 Scalogno

150 g Castagne

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

1 bicchiere Vino Bianco

100 ml Panna

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con castagne e salsiccia, lessate le castagne, sbucciatele e mettetele da parte, nel frattempo fate stufare in olio lo scalogno tritato e aggiungete la salsiccia sbriciolata, rosolatela, sfumate con il vino bianco.

Aggiungete alla salsiccia le castagne lesse, girate e proseguite la cottura della salsiccia per 10 minuti.

Trascorso il tempo aggiungete la panna, amalgamate il composto e cuocete la pasta in abbondante acqua salata.

Scolate la pasta e fatela saltare in padella con il condimento salsiccia e castagne.

Servite la pasta calda decorando con qualche castagna lessa e delle foglie di prezzemolo.