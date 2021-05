Le patate al cartoccio con salsa di peperoni al Tabasco e sono un’alternativa golosa alle classiche patate al forno e si ispirano alla ricetta inglese delle jacked potatoes, delle patate cotte nel forno e poi riempite di formaggio, burro, panna acida , pancetta e molti altri ingredienti.

In questo caso, uno degli ingredienti più importanti della ricetta è il tabasco verde, il Tabasco è la prima salsa piccante prodotta industrialmente negli Stati Uniti, a partire dal 1859. Deriva dai peperoncini piccanti del Messico e il suo nome è tratto da una città messicana. La ricetta è molto semplice e dovrebbe usare solo le piante di Capsicum frutescens cultivar “Tabasco”, sale e aceto. In realtà con il tempo ne sono nate molte varianti, come il tabasco verde, a base di peperoni jalapeño, che danno alla salsa un gusto più delicato e un po’ meno piccante.

Gli altri ingredienti di questa ricetta completano il quadro fusion: da una parte la pancetta, tipica anche della ricetta tradizionale, dall’altra il Parmigiano e i peperoni, decisamente più mediterranei.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

6 Patate di media grandezza

2 Peperoni Rossi non troppo grandi

1 Cipolla piccola

2 cucchiaini Tabasco Verde.

125 g Scamorza

50 g Pancetta sminuzzata o a dadini

2 cucchiai Olio Extravergine d’Oliva

2 cucchiai Parmigiano Reggiano

Q.B. Sale Fino

6 Foglie Prezzemolo

1 bicchiere Acqua

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle patate al cartoccio con salsa di peperoni al Tabasco, per prima cosa accendete il forno a 200° C.

Scegliete 6 patate della stessa dimensione, lavatele con cura e incartatele con l’alluminio per alimenti e infornate per almeno 30 minuti.

Tritate finemente la cipolla, pulite e tagliate a listarelle i peperoni.

Fate soffriggere la cipolla in una padella con 2 cucchiai di olio e aggiungete i peperoni, 1 bicchiere d’acqua e un bel pizzico di sale, coprite e lasciateli stufare a fuoco basso fino a quando saranno diventati morbidi.

Lasciate raffreddare i peperoni e trasferiteli nel bicchiere del frullatore aggiungete un cucchiaino tabasco Verde e frullateli fino a renderli una crema liscia e corposa. Assaggiate e in caso aggiungete qualche goccia di Tabasco se desiderate la crema leggermente più piccante.

Controllate che le patate siano cotte punzecchiandole con i rebbi di una forchetta. Scartatele dall’alluminio, tagliate una calotta e con un cucchiaino scavatele al centro.

In una ciotola a parte raccogliete la polpa delle patate, la pancetta sminuzzata o a dadini, un cucchiaino di tabasco verde, il Parmigiano reggiano grattugiato e la scamorza tagliata a dadini.

Mescolate il composto, assaggiatelo e regolatelo di sale.

Riempite le patate con il composto, aggiungete una cucchiaiata generosa di crema di peperoni rossi e qualche dadino di scamorza e infornate a 200° C per circa 5 minuti.

Controllate che la scamorza si sia sciolta e passate alla funzione grill del forno per pochi minuti fino a che non si sarà formata una bella crosticina in superficie.

Guarnite con una foglia di prezzemolo a piacere.