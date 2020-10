I pizza toast, sono un’idea divertente per un’attività culinaria da svolgere insieme ai bambini, infatti la pizza è un piatto che amano molto, ma non sempre si ha il tempo o la voglia di preparare un impasto classico, tuttavia con questa versione easy basterà avere a disposizione un pacco di pane in cassetta.

Questa ricetta è super veloce e adatta per realizzare uno sfizio gustoso da poter assaporare allegramente in compagnia, perfetti per una merenda veloce o una cena informale, noi abbiamo optato per una versione base di pizza toast, tipo margherita, che poi potrete arricchire e personalizzare secondo gli ingredienti a disposizione e i propri gusti.

Il pancarrè si presta benissimo a questo tipo di preparazioni, la sua consistenza morbida ricorda vagamente l’impasto della pizza, con il pomodoro al centro infatti resterà morbido, ma non eccessivamente umido, mentre i bordi in forno diventeranno croccanti, a mimare l’idea del cornicione, in più la mollica spugnosa di questo pane è perfetto per accogliere anche i condimenti più umidi, che riusciranno ad insaporire il pane, per un gusto maggiore.

Vi sconsigliamo di utilizzare pane comune, la crosta diventerebbe eccessivamente croccante e la mollica areata non riuscirebbe a contenere al meglio il pomodoro, se però volete provare un abbinamento diverso, potete optare per un pan brioche, il condimento però dovrà essere corposo, come salumi e formaggi stagionati, per stemperare la naturale dolcezza del pane.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

12 fette Pancarrè

280 g Polpa Di Pomodoro

120 g Mozzarella

Sale

Origano

Basilico

Olio Extravergine D’Oliva

Parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pizza toast, frullate la polpa di pomodoro e conditela con sale e un filo di olio extravergine di oliva.

Disponete le fette di pancarré su una leccarda ricoperta di carta forno e unite su ciascuna fetta un paio di cucchiaiate di salsa di pomodoro.

Spolverate con l’origano, il basilico tritato, aggiungete la mozzarella a cubetti e il parmigiano grattugiato;

Passate in forno caldo a 180 gradi. I pizza toast saranno pronti quando la mozzarella sarà completamente fusa.

Sfornate e aggiungete un altro filo di olio extra vergine di oliva e qualche fogliolina di basilico fresco.