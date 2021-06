Le pizzette di pasta sfoglia con pomodoro e mozzarella sono dei finger food perfetti per l’ora dell’aperitivo con gli amici, o per i buffet di compleanni e feste, anche se ci sono in giro dei bambini. Sono facili e veloci da fare e si prestano per essere preparate in anticipo, volendo potete anche congelarle: quando vi servono lasciatele scongelare lentamente fuori dal freezer e poi riscaldatele pochi minuti nel forno caldo, saranno come appena fatte.

Alert!: si tratta di pizzette eccentriche, composte da una base di pasta sfoglia cotta in bianco e pomodorini ciliegini che caramellano in forno mentre la mozzarella si scioglie.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia fresca

20 Pomodorino ciliegino

250 g Mozzarelle bocconcini di fior di latte

Origano

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle pizzette di pasta sfoglia con pomodoro e mozzarella, foderate con la pasta sfoglia gli stampini in alluminio rivestiti con carta forno, potete usare anche lo stampo per muffin.

Bucherellate il fondo della sfoglia, mettete la carta forno e versate dei pesetti sopra, vanno benissimo anche i legumi.

Fate cuocere la sfoglia in bianco in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti.

Tagliate i pomodorini a metà, eliminate i semini, salateli internamente e metteteli a sgocciolare capovolti.

Togliete le pizzette dal forno, eliminate i legumi.

Aggiungete i pomodorini (asciugateli bene con la carta assorbente), alternateli con i bocconcini di mozzarella.

Completate con un filo d’olio e un po’ di origano fresco.

Ripassate in forno caldo ventilato a 180° per circa 20 minuti.

Sfornate quando sono belle dorate.