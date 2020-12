Il plumcake yogurt e mele, è un dolce ricco, soffice e goloso, perfetto per la colazione o per la merenda di grandi e piccini, accompagnato da una tazza di latte o una spremuta fresca.

In questa ricetta lo yogurt regala sofficità al dolce, che non contiene burro, ma olio, contribuendo a rendere il tutto più sano e meno calorico, le mele poi donano la giusta umidità al dolce che è così perfettamente bilanciato.

Optate per lo yogurt bianco semplice o aromatizzato alla vaniglia, ma non utilizzate yogurt greco, la sua texture più compatta potrebbe influire sulla sofficità del dolce e non regalarvi l’effetto desiderato.

Per quanto riguarda le mele invece sceglietene una varietà piuttosto soda e leggermente più acidula, come le pink lady o le granny smith, questo permetterà agli zuccheri presenti nel dolce e alle spezie come la cannella, ma ci sta benissimo anche lo zenzero, di bilanciarsi, e permettervi di gustare un dolce umido, dolce ma non stucchevole, perfetto anche con un velo di marmellata di arance o di limoni.

Data la presenza delle mele questo dolce non è destinato a durare per settimane, ma se lo conserverete sotto una campana di vetro resisterà perfettamente per almeno 3 o 4 giorni, sempre che non lo finiate prima s’intende.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina

200 g Zucchero

100 g Olio Di Semi

1 pizzico Cannella in polvere

3 Uova

125 g Yogurt Bianco

3 Mele

1 Lievito per dolci

1 pizzico Sale

q.b. Burro

q.b. Zucchero A Velo a scelta

Preparazione

Per preparare la ricetta del plumcake yogurt e mele, preriscaldate il forno a 170° , imburrate ed infarinate lo stampo da 28 cm da plumcake. Sbucciate le mele, tagliatele a fettine e irrorarle con il succo di un limone. Con delle fruste elettriche, montate le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso.

Aggiungete mescolando con delicatezza lo yogurt poco per volta e la cannella. Versate prima a filo l’olio e dopo aggiungete le polveri setacciate un cucchiaio alla volta, mescolando con una spatola dall’alto verso il basso, fino ad ottenere un’impasto liscio ed omogeneo. Unite le mele al composto e mescolate delicatamente con una spatola.

Trasferite il composto nello stampo aggiungete l’altra mela a fettina, un po’ di zucchero e fate cuocere in forno caldo ( statico ) per circa 45 minuti.

Con uno stecchino , verificate la cottura e quando il plumcake sarà dorato, sfornatelo, lasciatelo raffreddare bene, impiattate, spolverizzate spolverizzate ( a piacere ) con lo zucchero a velo.