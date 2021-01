Le polpette con pomodorini sono un secondo piatto veloce e super gustoso, si realizzano in poco tempo e sono perfette per il pranzo di tutta la famiglia, anche i bambini ne vanno ghiotti.

Una ricetta a base di carne leggera e saporita, il sapore fresco dei pomodori ciliegini, il basilico e le olive taggiasche regalano una marcia in più a questo piatto, rendendolo perfetto per le cene in famiglia.

Potete preparare le polpettine anche con largo anticipo e conservarle coperte in frigo, in un’altra ciotola potete preparare anche il condimento di pomodorini ed olive, prima di servirle cuocete il tutto così il piatto sarà pronto in pochi minuti.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 23 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per circa 35-40 polpettine

500 g carne macinata di vitello

5-6 fette Pane

2 uova

100 ml Latte o acqua

60 g Parmigiano grattugiato

60 g Pecorino Romano grattugiato

Timo

Per il condimento

350 g Pomodorini ciliegino

100 g Olive taggiasche

Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

Sale

Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette con pomodorini, spezzettate il pane, fatelo ammorbidire nel latte. Strizzatelo bene e unitelo alla carne macinata, i formaggi grattugiati, le uova, le erbe aromatiche ed aggiustate di sale.

Amalgamate bene impastando con le mani.

Formate tante polpettine della grandezza di una noce.

Lavate i pomodorini, asciugateli, tagliateli a metà.

In una padella riscaldate 3 cucchiai circa di olio, fate dorare le polpettine per qualche minuto, unite le olive con i pomodorini, aggiustate di sale e fate cuocere per circa 8 minuti.

Fuori dal fuoco aggiungere il basilico fresco spezzettato e servire subito.