Le polpette di merluzzo al forno, sono un secondo piatto leggero e gustoso, croccanti fuori e morbide dentro, dove il piccante viene bilanciato dalla menta e dallo yogurt.

Una ricetta che diventa un piatto unico perfetto se servite con un’insalata di cappucci tritati , se poi non voleste accendere il forno sappiate che potete cuocerle anche in microonde, 600W+grill per 6 minuti, giratele e fatele cuocere per altri 6, 7 minuti.

Si può usare qualsiasi tipo di pesce bianco dalla polpa soda, noi abbiamo optato per filetti di merluzzo che sono abbastanza economici (filetti, attenzione, non il cuore), ma scegliete pure quello che più preferite, vi consigliamo di tritare tutto a coltello e non usare il mixer, la consistenza è molto diversa e le polpette rimangono più compatte.

Per cuocere la quinoa prevista nella ricetta, basta sciacquarla molto bene in un colino, metterla in una pentola col fondo spesso, coprirla di acqua a filo e far cuocere coperta a fuoco bassissimo per un quarto d’ora.

Noi abbiamo utilizzato il kaffir lime per aromatizzare le nostre polpette, il suo sapore si sosa alla perfezione con il pesce, potete trovarlo facilmente nei negozi etnici, surgelato o essiccato, nel caso troviate quest’ultimo, fate rinvenire le foglie in acqua calda per una decina di minuti.

Il merluzzo è un pesce d’acqua salata molto comune, che ha la particolarità di cambiare nome in base a come viene trattato per la conservazione, viene detto baccalà se conservato intero sotto sale o stoccafisso nel caso in cui venisse essiccato una volta essere stato privato della testa.

Questo pesce può arrivare a pesare fino a 96 kg e raggiungere i 2 metri di lunghezza, le sue carni sono tra le più apprezzate, perchè molto magre e facilmente digeribili, inoltre è ricco di proteine e sali minerali il che lo rende perfetto anche per i bambini e gli anziani, i valori nutritivi restano pressoché invariati anche per baccalà e stoccafisso anche se il sodio contenuto nel baccalà è piuttosto alta, quindi è importante dissalarlo bene prima di preparalo per evitare di creare dei piatti eccessivamente salati e decisamente poco appetitosi.

Il fatto che questo pesce abbia dei valori nutritivi così buoni lo ha reso uno dei pesci più pescati, non è un caso che dal 1992 si sia notata una drastica riduzione di questi pesci, il motivo è semplice, i merluzzi si riproducono dopo molti anni di vita, quando sono adulti, in più la sovra-pesca, selvaggia, sta portando all’esaurimento anche di tutti gli stock di baccalà e stoccafisso.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Merluzzo in filetti

150 g Quinoa già cotta

1 Peperoncino verde piccante

2 spicchi Aglio

2 Cipollotti

4 foglie Kaffir Lime

20 g Menta

10 g Prezzemolo

10 g Coriandolo

1 Albume

Sale

Pepe Nero

Olio Extravergine D’Oliva

1 Yogurt

1/2 Lime

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di merluzzo al forno, accendete il forno, modalità ventilata, a 200°C. Lavate e tritate insieme le foglie di kaffir lime, la menta, il prezzemolo e il coriandolo. Tagliate a striscioline il pesce e poi tritatelo finemente.

Pulite gli spicchi di aglio e i cipollotti e tritateli finemente. Tenete da parte i gambi verdi dei un cipollotto, serviranno più tardi per la salsa di yogurt.

Mettete tutto in una ciotola, erbe, odori, pesce e aggiungete il peperoncino a pezzetti, la quinoa già cotta, l’albume e regolate di sale e pepe. Mescolate bene.

Formate le polpette, mettetele su una teglia coperta di carta forno, spennellate di olio da entrambi i lati ed infornate per una quindicina di minuti circa. Dopo 8 minuti giratele. Sono pronte quando sono dorate e croccanti.

Preparate la salsa, mettete in una ciotola lo yogurt, il succo del lime, l’olio e la parte verde e tenera del cipollotto che avete lasciato da parte.