Le polpette di verdure con pane carasau, pomodori e ricotta salata sono un secondo piatto vegetariano saporito e leggero, dato che sono cotte in forno e preparate con verdure saltate e ricotta di pecora salata.

Le polpette sono uno dei comfort food italiani per eccellenza, si preparano praticamente con ogni cosa e sono una delle ricette svuota frigo per eccellenza, ed è per questo che una volta si diceva di non ordinare mai le polpette in trattoria. nell’alimentazione vegetariana le polpette sono un must, ma in generale per chiunque ami seguire un’alimentazione prevalente a base di verdure, legumi e cereali.

Il trucco per ottenere delle polpette saporite sono i condimenti, aglio e cipolla su tutti, e poi le erbe aromatiche, fresche se la stagione lo permette, o secche, e poi spezie, quelle che preferite. Domandatevi cosa sarebbero i falafel (che in fondo sono delle polpette) senza il coriandolo?

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per le polpette:

2 Zucchine grandi

2 Carote grandi

1 Cipolla

2 Patate

q.b. Pangrattato

q.b. Ricotta salata di pecora

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Per le torrette di pane:

4 Pomodori cuore di bue piccoli o 2 grandi

pane carasau

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Basilico

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle polpette di verdure con pane carasau, pomodori e ricotta salata, iniziate col pelare le patate, riducetele a dadini piccolissimi.

Fatele cuocere in una wok.

Riducete allo stesso modo la cipolla e aggiungetela, poi le carote e aggiungetele, poi le zucchine, cuocete fino a che tutte le verdure saranno cotte e fate raffreddare.

Aggiungete poi 2 cucchiai di pangrattato e 2 di ricotta salata grattugiata e amalgamate bene aggiustando di sale e pepe a piacere.

Formate delle piccole polpettine che poi passerete nel pangrattato e metterete su di una teglia ricoperta di carta forno.

Infornatele quindi con il grill alla massima potenza per 10 minuti, finchè non saranno ben dorate.

Preparate la torretta con del pane carasau a pezzi, i pomodori cuore di bue a fette, una spolverata di ricotta salata e del basilico e un filo di olio EVO.

Servite subito.