I pomodorini ripieni di gorgonzola e noci sono un modo facile per preparare un antipasto veloce e sfizioso. Dato che sono in versione finger food, possono essere facilmente serviti anche per un aperitivo in piedi. Se non vi piace il Gorgonzola potete sostituirlo con lo stracchino o un altro formaggio cremoso.

I pomodorini possono essere sostituiti da altri pomodori, ma scegliete comunque una varietà con frutti non troppo grandi, perché questo ripieno è molto ghiotto, e funziona bene in piccole dosi. Per un sapore ancora più originale, potreste scegliere dei pomodori Camone, o dei costoluti verdi.

Non sostituite invece lo yogurt greco con uno yogurt normale, perché rischiate di liquefare troppo il ripieno, scegliete però uno yogurt greco vero, magari con aggiunta di crema di latte, ma non comprate quelli con l’aggiunta di amidi, sono densi ma insipidi.

L’idea di servire questi pomodorini nei panini è un’idea in più, potreste anche infilarli in stecchi da spiedini e creare un’atmosfera da buffet anni 90.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

12 Pomodori Ciliegini

100 gr Gorgonzola dolce

60 gr di gherigli Noci

1 cucchiaio Maggiorana

1 mazzetto Basilico

2 pizzichi Sale

1 cucchiaino Pepe

150 gr Yogurt Greco

2 Panini

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei pomodorini ripieni di gorgonzola e noci, lavate i pomodorini, tagliate la calotta superiore e svuotateli aiutandovi con un cucchiaino.

Tritate finemente i gherigli di noce.

Mettete in una scodella il gorgonzola, lo yogurt greco, la maggiorana, le noci tritate.

Regolate di sale e pepe e mescolate bene gli ingredienti.

Farcite i pomodori con la crema ottenuta e sistemate su ogni pomodorino la calotta messa da parte precedentemente.

Servite in panini tagliati a metà e svuotati di parte della mollica e decorate con foglie di basilico.