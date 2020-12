I pop corn caramellati, sono uno snack dolce assolutamente irresistibile, infatti sono amati sia da grandi che da piccini, prepararli in casa è molto facile, nonostante si parli della preparazione del caramello, e in men che non si dica otterrete un delizioso snack spezza fame, ideale per una serata a casa, tutti insieme sul divano a guardare un bel film.

La ricetta è semplicissima, si tratta di preparare in casa i pop corn (o potete anche comprarli già fatti, ma in quel caso saranno salati), per poi tuffarli in un abbondante caramello ambrato; vanno poi rovesciati sulla carta da forno e lasciati asciugare.

Una volta che il caramello si sarà solidificato i pop corn caramellati si conservano fino a 3 settimane chiusi in una scatola di latta o in un contenitore ermetico, oppure potete metterli in un barattolo di vetro, decorarlo con un bel nastro rosso, una targhetta e poi regalarli agli amici più golosi!

In occasione delle feste natalizie potete anche aromatizzare il caramello con un pizzico di cannella o di spezie del Pan di zenzero.

La ricetta dei pop corn risale a migliaia di anni fa, le prime tracce sembrano risalire perfino al 3600 a.C. nella zona dell’attuale Nuovo Messico, sembra che gli Atzechi li utilizzassero anche per adornare i loro capelli o come collane.

Con la scoperta dell’America il mais comincio a diffondersi nel mondo, secondo Hernan Cortes le popolazioni indigene “spargevano semi di grano arrostito, momochtiti, una specie di grano che scoppia quando torna si infiamma e rivela il suo contenuto mostrandosi come un fiore bianco“.

Il secolo più importante per i popcorn è stato sicuramente il XVII, secolo in cui un missionario spagnolo, Bernabè Cobo, spiegò come gli indiani usassero tostare quel granoturco fino a farlo esplodere per poi utilizzarlo come un pasticcino, sembra perfino che nel 1630 durante un pranzo di ringraziamento, un indiano Quadequina, decise di omaggiare i coloni con una busta piena di popcorn, l’apprezzamento fu immediato tanto che i coloni cominciarono a mangiarli anche a colazione nel latte.

Dobbiamo aspettare il ‘900 perchè i popcorn diventino un vero snack, nel 1893 Charles Cretors presentò alla fiera di Chicago la sua macchina per tostare e preparare i popcorn con una macchina a vapore, ovvio dire che fu un successo immediato, nel 1945 con l’avvento del microonde poi si scoprì quanto fosse veloce e semplice preparli in casa da soli, in europa arrivarono nel 1951 e da quel momento in poi fu amore a prima vista.

Ad oggi abbiamo tantissime varianti ai classici chicchi scoppiati, sono aromatizzati con burro, caramello come in questo caso, cioccolato e altre salse ed ogni volta il successo è garantito.

Preparate i vostri pop corn caramellati, mettete su un bel film e stringetevi sul divano insieme alle persone che amate!

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

120 g Mais in chicchi per pop corn

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

200 g Zucchero semolato

20 ml Sciroppo D’Acero

50 ml Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pop corn caramellati, in una padella capiente versate l’olio e aggiungete i chicchi di mais.

Chiudete con il coperchio e accendete il fornello a fuoco medio/basso, finché i pop corn non smetteranno di scoppiettare – per tutto il tempo in cui i pop corn scoppiettano, non sollevate il coperchio se non volete trovarvi pop corn in ogni angolo della cucina.

Quando i pop corn saranno pronti toglieteli dalla padella, versandoli su un panno da cucina a raffreddare e ricordatevi di non salarli.

In una seconda padella, altrettanto capiente, unite lo zucchero, lo sciroppo d’acero e l’acqua. Accendete il fornello e fate andare il tutto a fuoco basso, senza mescolare. Quando il caramello diventa dorato e inizia a fare delle bollicine, versate i pop corn nella padella e mescolate molto bene, in modo che il caramello avvolga ogni pop corn.

Disponete poi i pop corn caramellati su un foglio di carta da forno, cercando di distanziarli, e fateli raffreddare.

Metteteli nei barattoli o nei sacchettini trasparenti, decorateli con un bel nastrino colorato e una targhetta.