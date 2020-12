Il preparato per brownies in barattolo, è un mix perfetto sia per essere regalato che da tenere in dispensa, pronto all’uso in caso di voglie improvvise di cioccolato, è versatile e personalizzabile come volete.

In questa ricetta potete cambiare il tipo di cioccolato, usare una farina diversa (ad esempio di farro), utilizzare un solo tipo di zucchero, a seconda di quello che avete in casa o di quello che preferite e infine potete cambiare la frutta secca utilizzata (consiglio di provare con le arachidi).

Ultimamente, i pensierini e regali homemade a Natale vanno alla grande, se poi sono cesti pieni di leccornie, ancora meglio.

Oltre ai soliti liquori, biscotti e marmellate, un’idea sicuramente sfiziosa è rappresentata dai preparati, come quello per cookies o per brownies.

Se poi volete personalizzare al massimo il vostro pensierino homemade, potete realizzare un’etichetta decorata come più vi piace, che riporti il procedimento da seguire per preparare i brownies.

Un regalo per veri golosi ma adatto a tutti, anche a chi non sa cucinare, poiché basterà aggiungere al preparato solo burro fuso e uova, mescolare e cuocere per ottenere un dolce super cioccolatoso!

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

200 g Cioccolato fondente (minimo 70% di cacao)

100 g Zucchero semolato

80 g Zucchero di canna

180 g Farina 00

1 cucchiaino Sale

150 g Nocciole sgusciate

Per completare

200 g Burro

3 Uova

Preparazione

Per preparare la ricetta del preparato per brownies in barattolo, grattugiate il cioccolato con una grattugia a fori larghi o in un mixer.

Prendete un barattolo e formate uno strato di farina. Aggiungete il sale. Battete leggermente il barattolo sul piano per livellare bene. Aggiungete lo strato di zucchero di canna e livellate.

Versate anche il cioccolato e livellate ancora. Proseguite con lo strato di zucchero e finite con quello di nocciole.

Chiudete il barattolo e completate con le istruzioni per preparare i brownies (riportate qui di seguito).

Come si preparano i brownies

Versate il contenuto del barattolo in una ciotola. Aggiungete il burro fuso e caldo e mescolate finché il cioccolato non sarà sciolto (se resteranno dei pezzi interi andrà bene lo stesso). Aggiungete anche le uova e mescolate.

Rivestite una teglia quadrata da 20cmx20 di carta forno. Versate il composto nella teglia e cuocete in forno caldo a 180 gradi per 25-30 minuti. Il dolce sarà pronto quando presenterà delle crepe in superficie. Fatelo raffreddare e servitelo tagliato a quadretti.