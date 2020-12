Il preparato per vin brulè, è un’idea regalo particolare e pratica da realizzare, per poter preparare in casa e in maniera veloce la famosa bevanda aromatizzata che vi porterà virtualmente nel clima natalizio e dei mercatini di natale, grazie alla sua dolcezza ed ai profumi speziati caratteristici.

Per preparare questa ricetta vi basterà proporzionare i grammi di preparato con il quantitativo di vino a disposizione, qualche minuto di ebollizione e una scia profumata vi farà sognare ad occhi aperti

Questo preparato si conserva tranquillamente per molti mesi, e se chiuso ermeticamente non perde il suo aroma intenso.

Fate scorta di vasetti, riempiteli, decorateli con etichette e stoffe colorate e donateli per Natale: sarà un regalo delizioso e sicuramente apprezzato, anche perché lo zucchero può essere usato per profumare infusi, biscotti o torte.

Fatevi avvolgere dal calore di questa bevanda aromatica, stringete con entrambi le mani la tazza e inspirate il profumo delle feste con accanto i vostri cari, tra un sorriso ed un biscotto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per il preparato

120 g Zucchero Semolato

4 fette Arance essiccata (o la buccia grattugiata di 1 arancia)

1 stecca Cannella

5 Chiodi Di Garofano

1 pizzico Noce Moscata

1 Anice Stellato

3 Bacche Di Ginepro

Per il vin brulè

1 bottiglia Vino Rosso tipo Cabernet o Merlot

Preparazione

Per preparare la ricetta del preparato per vin brulè, prendete un barattolo della capienza di 500 ml, lavatelo accuratamente e asciugatelo (meglio in forno a 100 gradi per 20 minuti).

Versate in un mixer potente la cannella, i chiodi di garofano, l’anice stellato ed il ginepro e frullate a pulsione, fino ad ottenere una polvere (potete anche usare un mortaio).

Tritate grossolanamente le fette d’arancia essiccata ed unitevi la noce moscata ed il composto in polvere. Aggiungete lo zucchero e mescolate a fondo, quindi versate nel vaso e chiudete ermeticamente.

Se usate lo zest fresco, lo zucchero permetterà la sua conservazione, ma è meglio tenerlo in frigo e sempre con uno strato finale di solo zucchero.

Per preparare il brulè unite il preparato al vino in una pentola dai bordi alti e portate a bollore, finché lo zucchero non è completamente sciolto, quindi servite ancora caldo.