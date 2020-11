La rainbow cake, letteralmente torta arcobaleno, è un dolce colorato, molto scenografico, perfetto per rendere più divertente una merenda o una festa per bambini.

Una ricetta complessa nella sua realizzazione, sei strati di pan di Spagna soffice, ognuno con un colore, farciti con una crema al formaggio, la difficoltà sta quindi nel dare la giusta colorazione al dolce, che deve considerare anche il cambio di colore che avverrà in cottura.

Per rendere l’effetto arcobaleno della rainbow cake vi occorreranno dei coloranti alimentari di buona qualità nelle tonalità basiche del rosso, del blu e del giallo, che verranno poi opportunamente mixati per ottenere anche le sfumature complementari.

La copertura con la glassa di zucchero a velo, oltre a rendere più golosa la rainbow cake, darà anche un simpatico effetto sorpresa, dal momento che solo al taglio verrà mostrato il suo interno coloratissimo.

Noi abbiamo optato per una versione più simile ad un ciambellone, senza farcitura al formaggio, ma ottenendo lo stesso effetto arcobaleno della torta originale.

Sembra che questo dolce sia relativamente giovani, alcune fonti sostengono non abbia neanche 18 anni, ma sembra sia nata in America nel 2010, da una blogger Kaitlin Flannery, che ha preparato questo dolce, con i colori dell’arcobaleno, in occasione della festa d’addio di una sua amica, la sorpresa di tutti i partecipanti, specie al taglio della torta spinse la blogger a pubblicare sui social il risultato, riscuotendo un successo enorme immediato e facendo in modo che questa torta diventasse famosissima.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

400 g Farina 00

180 g Zucchero Semolato

170 g Latte

140 g Burro

4 Uova

1 bustina Lievito in polvere per dolci

Colorante Alimentare blu

Colorante Alimentare rosso

Colorante Alimentare giallo

200 g Zucchero A Velo

Zuccherini colorati

Preparazione

Per preparare la ricetta della rainbow cake, fate fondere il burro e mettetelo da parte. In una ciotola lavorate lo zucchero e le uova intere sgusciate.

Aggiungete il burro fuso, il latte, la farina setacciata e il lievito in polvere e mescolate fino a che avrete ottenuto un impasto liscio ed omogeneo.

Dividete l’impasto in 5 contenitori differenti. Con il colorante rosso tingete due contenitori, mettendone una quantità generosa nel primo e appena una piccolissima parte insieme ad un po’ di giallo nel secondo per ottenere il colore arancione.

Preparate una porzione con il blu e un’altra con una punta di blu da mixare insieme al giallo per ottenere il verde. Infine mischiate una parte di impasto con il colore giallo. Miscelate bene i coloranti in modo che le tonalità siano uniformi.

Imburrate ed infarinate una tortiera diametro 24 cm e cominciate a versare metà di ogni dose di impasto al centro seguendo questo ordine: blu, verde, giallo, arancione, rosso e ricominciate il giro con la seconda metà.

Passate in forno caldo a 200 gradi per 45 minuti. A cottura ultimata sfornate la torta e lasciate freddare.

Mescolate lo zucchero a velo con qualche goccia di acqua fino a che avrete ottenuto una pastella da versare sopra la torta. Ricoprite con gli zuccherini colorati.