L’agnello arrosto con erbe aromatiche è un piatto solitamente preparato nel periodo pasquale, ma non è inusuale trovarlo come protagonista dei pranzi della domenica.

La ricetta che vi proponiamo oggi si prepara facilmente, dovrete solo preparare le spezie e una padella bella capiente dove cucinarlo.

. Potete acquistare dal vostro macellaio di fiducia le parti che più gradite. Le costine di agnello sono una delle scelte migliori perché sono tenere e gustose.

Marinate le costine con erbe aromatiche la notte prima e il giorno dopo rosolate l’agnello con dell’olio e aglio, sfumando con del vino bianco e del brodo. Infine infornate per un paio di ore.

Accompagnate l’agnello con i contorni che più vi piacciono: patate al forno, insalata, peperonata.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 120 minuti

Tempo totale: 150 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la marinatura

750 g Agnello Costine

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

7 foglie Salvia

2 rametti Rosmarino

10 Bacche Di Ginepro

Sale

Per la cottura

2 spicchi Aglio

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

½ bicchiere Vino Bianco

½ bicchiere Brodo

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’agnello arrosto con erbe aromatiche la sera prima, marinate le costine di agnello

In una pirofila, precedentemente unta con abbondante olio extravergine d’oliva, mettete le costine di agnello, unite la salvia, il rosmarino, il ginepro, aggiustate di sale e pepe e ammalgamate il tutto con dell’altro olio.

Il giorno dopo preriscaldare il forno a 160°c.

In una padella ampia (che possa andare anche in forno), fate rosolare l’aglio e trasferite l’agnello marinato unitamente alle erbe aromatiche, cuocete per un paio di minuti, mescolando e versate mezzo bicchiere di brodo.

Sfumate con il vino bianco, aggiustate di sale e di pepe e dopo 5-7 minuti di cottura, spegnete il fuoco.

Infine, infornate a 160°c per due ore, avendo cura di mescolare ogni tanto le costine con il sughetto (se si asciuga troppo, aggiungete un po’ di brodo).

Servite l’agnello con il contorno che più gradite.