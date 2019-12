L’arrosto alle prugne caramellate è un secondo piatto perfetto per i pranzi delle feste, ma delizioso anche se servito ad una cena casalinga tra amici.

L’abbinamento tra carne di maiale e frutta, in questo caso le prugne con note dolci ed acidule, funziona a meraviglia, ottenendo una preparazione gustosa senza troppa fatica.

Dopo una prima sigillatura in pentola, la carne viene fatta dorare in forno con del brodo vegetale, a cui verso fine cottura si aggiungono le prugne fatte caramellare in padella con lo zucchero.

Il fondo di cottura viene addensato in padella e il tutto, se accompagnato da un buon purè di patate, è un piatto unico perfetto che piacerà a tutti.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

1 ora

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

800 g Maiale coscia o lonza

2 cucchiaini Sale

Pepe Nero

1/2 cucchiaino Salvia secca tritata

1/2 cucchiaino Rosmarino secco tritato

500 ml Brodo vegetale

500 g Prugne fresche

50 g Zucchero

1 pizzico Paprika dolce

1 cucchiaino Maizena

Preparazione

Per preparare l’arrosto alle prugne caramellate legate la carne, versate in una teglia da forno due cucchiai d’olio e massaggiate la carne con le spezie: sale, pepe macinato al momento, salvia e rosmarino tritati, quindi infornate a 200 gradi facendo dorare su tutti i lati.

Togliete poi dal forno, versate il brodo e infornate nuovamente.

Nel frattempo mettete in una padella capiente lo zucchero e appena inizia a sciogliersi aggiungete le prugne lavate e tagliate a pezzi.

Unite la paprika dolce a piacere e lasciate caramellare per qualche minuto, senza cuocere troppo la frutta.

Dopo circa un’ora prelevate la teglia dal forno, unite le prugne e inserite una sonda per controllare la temperatura.

La carne è cotta, senza essere secca, quando arriva a 70 gradi al cuore.

Togliete il maiale dalla teglia e fatelo riposare avvolto da carta alluminio.

Nel frattempo versate solo il sugo, senza le prugne, in un pentolino.

Aggiungete la maizena sciolta in cucchiaio d’acqua fredda e mescolate a fondo con una frusta finché si rapprende.

Affettate la carne, servite con le prugne e accompagnate con l’intingolo bollente.

Note

In base alla stagione, se non trovate le prugne/susine usate mele o albicocche fresche.