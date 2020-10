L’ arrosto di maiale con castagne e melagrana, è un secondo piatto tipicamente autunnale, che sfrutta il contrasto tra la dolcezza delle castagne, la corposità della carne di maiale e l’acidità del melograno, per un arrosto equilibrato, perfetto per le grandi occasioni.

Una ricetta che gioca sui contrasti, di sapori e consistenze e che per questo riesce ad esaltare ogni sapore senza coprirne nessuno.

Il rosso melograno, dolce, succoso e con retrogusto acidulo, si sposa in questo perfetto arrosto domenicale con la polpa della castagna, farinosa e basica.

Un piatto che parla d’autunno per consistenze, profumi e sapori, un piatto che fa luccicare gli occhi dei bambini che vedono questi bellissimi chicchi traslucidi occhieggiare nel piatto.

Nessuno sa realmente da dove origini l’albero di castagno, è talmente robusto che si pensa possa perfino essere resistito alle glaciazioni preistoriche, ovviamente non sappiamo se questa sia la realtà o solo frutto delle numerose leggende che ruotano intorno a questa pianta, sicuramente antichissima.

Il castagno è senza dubbio una pianta dalle innumerevoli proprietà, prezioso per i periodi di carestia, specie nel Medioevo quando ha costituito, soprattutto per le fasce più povere della popolazione un ottimo sostituto del pane, tanto da essersi guadagnato l’appellativo di cereale che cresce sugli alberi.

Delle castagne, come per il maiale, non si butta via niente, se i frutti possono essere mangiati in mille modi diversi, sappiate che anche i gusci e i ricci hanno molte funzioni, i gusci ad esempio possono essere impiegati in un decotto che fa miracoli per la lucentezza dei capelli, perfino l’acqua di cottura dei gusci contribuisce alla salute dei capelli, semplicemente impiegata per il risciacquo, i ricci invece, vengono utilizzati nei laboratori per delle creme cosmetiche.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 70 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 kg Maiale Arista

300 g Castagne morbide bollite

2 Melograni

½ bicchiere Vino Bianco secco

q.b. Sale

2 foglie Salvia + 2 per decorare

1 rametto Rosmarino + 1 per decorare

2 spicchi Aglio in camicia

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del’arrosto di maiale con castagne e melagrana, tagliate a libro l’arista, in modo da poter ottenere una fetta grande di carne piuttosto larga dello spessore di circa 2 cm, potete farlo fare anche dal vostro macellaio.

Lavate e asciugate il rosmarino e la salvia e fate un trito con le foglie, il sale e 150 g di castagne.

Fate uno strato uniforme di questo composto sopra alla carne e avvolgetela su se stessa, legatela con lo spago da cucina fermando sullo strato superiore una fogliolina di salvia e 1 rametto di rosmarino decorativi.

Tagliate a metà uno dei melograni e spremetelo con un normale spremiagrumi, ricavandone il succo e mettete da parte.

Schiacciate l’aglio e mettetelo sul fondo di una teglia da arrosto con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, appena l’aglio rilascerà il suo aroma aggiungete la carne e lasciatela sigillare per due minuti su ogni lato, dovrà avere una bella crosticina dorata.

Sfumate adesso con il vino bianco e qualche cucchiaio di succo di melograno.

Coprite, abbassate la fiamma e fate rosolare e fuoco dolce per circa 1 ora girando l’arrosto di tanto in tanto.

A fine cottura togliete l’arrosto dalla pentola e conservatelo in caldo, aggiungete al fondo di cottura le castagne rimaste, qualche altro cucchiaio di succo di melograno e fate rosolare e amalgamare i sapori per qualche minuto.

Togliete alcune castagne per decorare dal fondo di cottura e mettetela da parte, frullate tutto il rimanente, in modo da ottenere una bella salsa vellutata alle castagne.

Tagliate l’arrosto a fettine e impiattate versando sulle fette generosamente la salsa di castagne, alcuni cucchiai di succo puro di melagrana, alcuni chicchi di melagrana e le castagne rimaste.