Gli asparagi al forno sono il contorno perfetto per questa stagione, da fare in pochi minuti, non vanno lessati prima per intenerirli, vi basterà eliminare le parti finali e disporli in unico strato all’interno di una teglia, in modo che la cottura sia uniforme.

Questa è una ricetta veramente semplicissima, gli asparagi vengono cotti solo con olio, sale e pepe, per poi unirli alle mandorle a lamelle, per una nota croccante e alle scaglie di grana, che regalano al piatto sapidità e croccantezza, l’asparago in questo caso risulterà croccante fuori ma tenero all’interno, per un mix veramente unico, se non volete utilizzare le mandorle, potreste optare per delle noci spezzettate grossolanamente o, per i più golosi, con briciole di taralli pugliesi e grana.

L’asparago è un ortaggio dalle mille proprietà, coltivato ed utilizzato già dagli Egizi 2000 anni fa e dagli antichi Romani, che già nel 200 a.C. lo consumavano tanto da scrivere manuali minuziosi sulla sua coltivazione, sembra infatti, che agli imperatori romani piaceva talmente tanto questo ortaggio, da aver fatto costruire delle navi apposite, chiamate appunto “asparagus”, con cui andare a raccoglierli.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 mazzo Asparagi

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Pepe Nero

30 g Mandorle a lamelle

30 g Grana Padano a scaglie

Aceto Balsamico

Preparazione

Per preparare la ricetta degli asparagi al forno preparate gli asparagi: lavateli e asciugateli, tagliate le estremità inferiori più dure, eliminate le spine e posizionateli sulla leccarda foderata con carta da forno in un unico strato.

Irrorateli con l’olio, salate e pepate e cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 10-12 minuti.

Tostate le mandorle a lamelle in una padella antiaderente fino a farle dorare.

Servite gli asparagi caldi conditi con un po’ di aceto balsamico, le mandorle a lamelle tostate e le scaglie di grana.