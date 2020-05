L’avocado toast è la soluzione ideale per chi pranza fuori casa, per chi è sempre di corsa ma non vuole rinunciare ad una pausa sana, nutriente e saporita.

Una ricetta semplice da preparare, ideale per chi non vuole sporcare tante padelle e per chi vuole godersi uno spuntino ricco di sapore. sfruttabile per molte occasioni (colazione, brunch e merenda), vi lascerà moltissima libertà per sfruttare la vostra fantasia in occasione di presentazione del piatto.

Il bello dell’avocado toast è che potrete servirlo come più vi piace liberando la vostra fantasia: con un uovo in camicia o sodo, con cubetti di pomodorini pachino e cipolla di tropea, con del salmone affumicato, con verdure di stagione a scelta, con i gamberetti e qualche foglia di spinacino o semplicemente come più vi piace.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

4 fette Pane in cassetta

1 Avocado

1/2 succo Lime

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’avocado toast tagliate in due l’avocado, rimuovete il nocciolo e taglialiatelo in piccoli cubetti.

In una ciotola condite con olio, sale, il succo di mezzo lime e pepe.

Schiacciate l’avocado con una forchetta fino a formare una crema morbida.

Tostate il pane e spalmate la crema di avocado, spolverate infine con pepe fresco.