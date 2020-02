I bigoli con le sarde o bigoi con le sardèe sono un piatto della tradizione Veneta, realizzato con la pasta all’uovo, i bigoli, e una salsa di sarde sotto sale.

Questa ricetta vede le sue origini agli inizi del 1600, di norma questa pasta viene servita con ragù importanti come quello di anatra ma per una versione più magra si opta per le sarde o le alborelle.

I bigoli sono un formato di pasta veneta che assomiglia agli spaghetti ma con un diametro maggiore, circa 4-5 mm.

Si narra che nel 1604 un pastaio di Padova, tal “Abbondanza”, venne autorizzato a testare il brevetto di un macchinario di sua invenzione che doveva servire a creare vari formati di pasta lunga, i clienti però riversarono la loro predilezione su questi spaghettoni ruvidi ribattezzati poi appunto bigoli, probabilmente a bigàt che, in dialetto veneto, significa bruco o forse dal latino bombyx che significa baco.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

12 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

10 filetti Sarde sotto sale

1/2 Cipolla rossa o bianca

180 g Pasta Bigoli

q.b Latte fresco

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bigoli con le sarde prendete le sarde e sciacquatele leggermente sotto l’acqua per togliere l’eccesso di sale.

Lasciatele riposare per 30 minuti in un piatto con del latte fresco.

Prendete la cipolla e tagliatela a fettine sottili.

Mettete 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva in una padella e fate soffriggere la cipolla.

Aggiungete le sarde sgocciolate e fate cuocere per circa 5 minuti.

Cuocete la pasta in acqua bollente salata per circa 12 minuti e scolatela bene.

Fate sciogliere le sarde in padella creando una salsa .

Aggiungete la pasta cotta in padella con la salsa e saltate per 2 minuti.

Servite subito

Note

E’ possibile sostituire le sarde sotto sale con quelle sott’olio, in tal caso saltare il passaggio dell’ammollo nel latte.

Se li trovate provate anche la versione dei bigoli “mori” realizzati con farine miste di orzo o segale.