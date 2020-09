I biscotti alle nocciole sono croccanti, gustosi e davvero irresistibili, nocciole, zucchero, farina sono questi alcuni degli ingredienti che vi serviranno per preparare questi golosi biscotti.

Una ricetta perfetta per essere gustata insieme ad una tazza di cioccolata calda o con un tè caldo e perché no, confezionati in bustine carine possono essere anche dei golosi pensieri da regalare alle proprie amiche.

Le nocciole sono un frutto estremamente versatile, si sposano negli impasti sia dolci che salati, nei piatti salati, nei primi piatti, negli antipasti e naturalmente nei dolci, dove sono spesso protagonisti, di dolci a base di nocciole è piena la letteratura, dai baci di dama, farciti con crema al cioccolato, al tozzetti, i biscotti da inzuppare nel vino, le nocciole sono da sempre un alimento importante per la cucina e anche per la nostra economia, considerate solo che per molto tempo venivano considerate, per valore economico, al pari dei più pregiati cioccolati.

L’Italia ne è un grande produttore, le nocciole piemontesi hanno ottenuto ormai da tempo il marchio IGP e si differenziano dalle altre, oltre che per la forma, anche per il gusto più intenso e caratteristico, sono una tra le varietà più pregiate e ricercate in tutto il mondo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

120 g Nocciole pelate

150 g Farina 0

80 g Burro fuso

1 Uovo

100 g Zucchero

1/2 bustina Lievito vanigliato per dolci

12 Nocciole intere

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti alle nocciole, tritate grossolanamente le nocciole con il coltello.

Versate in una ciotola lo zucchero, il burro fuso e l’uovo. Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno. Aggiungete la farina, il lievito e le nocciole tritate.

Mescolate bene il tutto. Formate delle palline da circa 20 grammi l’una e adagiatele sopra una leccarda foderata con della carta da forno.

Schiacciate leggermente le palline e adagiate al centro una nocciola intera

Infornate i biscotti alle nocciole a 180°C per circa 10-15 minuti, fino a quando saranno dorati.

Fateli raffreddare completamente sopra una gratella prima di servirli.