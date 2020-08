I biscotti cioccolato e nocciole sono dei croccanti biscotti, molto simili ai cantucci, ricchi di cioccolato fondente, cacao e nocciole.

Una ricetta perfetta da accompagnare con un bel tè, anche freddo o da un bicchiere di latte, o perchè no, da un bel cappuccino a colazione.

Questi biscotti sono golosissimi, super cioccolatosi, croccantini fuori ma morbidi dentro, molto simili ai cookies, fate solo attenzione a non cuocerli troppo, altrimenti, una volta freddi, saranno troppo duri.

I biscotti si conservano bene per una decina di giorni chiusi in una scatola di latta, anche se siamo praticamente certi che finiranno molto prima.

Come i cantucci questi biscotti prevedono una doppia cottura, prima del filoncino di impasto intero, successivamente vengono tagliati a fette e tostati, per permettere al biscotto di perdere l’umidità interna e cuocersi alla perfezione, non a caso il nome stesso, cantucci sembra derivare da cantellus, ovvero fetta di pane, ad indicare la forma che viene data a questi biscotti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone, circa 25 biscotti.

Ingredienti

200 g Farina 00

200 g Zucchero Semolato

75 g Cacao amaro

75 g Nocciole sgusciate

3 Uova

60 g Cioccolato fondente

1 cucchiaino e mezzo Bicarbonato

1 pizzico Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti cioccolato e nocciole, in una ciotola setacciate la farina, il cacao, il bicarbonato e un pizzico di sale.

Tritate il cioccolato e aggiungetelo insieme alle nocciole agli ingredienti secchi.

Montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Incorporate al composto di uova gli ingredienti secchi e mescolate con un cucchiaio di legno.

Otterrete una pasta dura. Suddividete la pasta in due rotoli e collocateli a distanza di 5 cm su una piastra appiattendoli leggermente.

Fateli cuocere per 25 minuti a 170° C, poi sfornate e fate raffreddare 10 minuti. Tagliate quindi i filoni a fette spesse circa 2,5 cm e riposizionate i biscotti su una teglia ricoperta di carta da forno. Fate cuocere altri 10 minuti.