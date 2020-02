I biscotti della nonna sono perfetti per la prima colazione di tutta la famiglia, rustici e friabili, ottimi da accompagnare ad una buona tazza di latte.

La ricetta di questi biscotti rustici e genuini ricorda quelli preparati dalle nonne, quelle di una volta, senza troppi fronzoli e con ingredienti semplici. I biscotti della nonna sono infatti preparati con olio al posto del burro, e per questo ancora più leggeri e adatti a tutti.

Un consiglio? Preparatene una dose doppia, perché a colazione andranno a ruba!

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

15 Persone

Ingredienti

2 Uova

125 g Zucchero

300 g Farina 00

8 g Lievito

80 ml Olio Extravergine D’Oliva leggero (o di semi, se preferite)

1/2 Limone non trattato (scorza)

qb Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti della nonna sbattete le uova con lo zucchero fino a renderle spumose.

Aggiungete la scorza del limone grattugiata e un terzo della farina setacciata con il lievito.

Unite anche l’olio e continuate a mescolare.

Unite il resto della farina e lavorate il composto con un cucchiaio di legno.

Alla fine otterrete un impasto di una consistenza non troppo fluida, più simile a una frolla (ma molto più morbido).

Sporcatevi le mani con poca farina, prelevate un cucchiaio di impasto e fate delle palline di circa 3-4 cm di diametro, quindi formate dei salsicciotti e passateli nello zucchero.

Mettete i biscotti su una teglia antiaderente o ricoperta di cartaforno.

Appiattiteli leggermente, quindi cuoceteli in forno a 180 gradi per 20 minuti circa (devono risultare dorati, non troppo bruniti).

Sfornate e fate raffreddare su una gratella.

Si conservano in un barattolo a chiusura ermetica o una scatola di latta per diversi giorni.