I bocconcini di tacchino all’arancia, sono uno dei piatti più semplici e casalinghi che si possano immaginare.

Una ricetta semplice e veloce, una passata di farina e poi una doratura in olio extravergine di oliva con l’aggiunta del succo spremuto delle arance…un piatto delicato, ma decisamente sempre attuale.

La carne di tacchino è ricca diproteine nobili, come il ferro e lo zinco e contiene moltissime vitamine, ipocalorica, altamente digeribile e perfino economica, è perfetta per chi segue un regime alimentare ristretto, per i bambini, le donne in gravidanza e per gli anziani, grazie al suo elevato gradi di digeribilità, in più aumenta il senso di sazietà e aiuta a controllare i livelli insulinici grazie al suo elevato apporto di proteine ed i pochi grassi.

La carne di tacchino contiene anche molti minerali, valido aiuto nella prevenzione di malattie come il cancro, aiuta anche a mantenere una funzione sana della tiroide, grazie alla quantità di selenio contenuta nelle sue carni, è una fonte di amminoacidi essenziali ed è in grado di soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero, ottimo per gli sportivi in allenamento o per chi vive una vita frenetica proprio grazie all’elevato apporto di proteine, è una carne magra e versatile da utilizzare in moltissime ricette, si presta anche ad essere mangiato freddo, fornendo un valido aiuto anche per i pranzi al lavoro o per i pic-nic fuori porta.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

700 g Petti Di Tacchino

8 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 succo Arance

1 succo Limone

q.b. Sale

q.b. Prezzemolo fresco tritato

q.b. Farina

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bocconcini di tacchino all’arancia, tagliate il petto di tacchino a piccoli cubetti di circa un paio di centimetri per lato. Più piccoli farete i cubetti e prima si cuocerà la carne.

Prendete un’ampia padella antiaderente e fate scaldare l’olio.

Infarinate bene, su tutti i lati, i cubetti di tacchino.

Adagiate i bocconcini di carne nell’olio caldo e fate rosolare fino a che non saranno ben dorati.

Spremete il succo di due grosse arance e di un limone. Quando la carne sarà rosolata, salate, quindi unite il succo e coprite abbassando leggermente la fiamma.

Ultimate la cottura e, quando il sughetto si sarà addensato, spegnete il fuoco e ricoprite con una manciata di prezzemolo tritato.