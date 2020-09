I bomboloni al forno rientrano nella categoria dei dolci tipici da colazione e merenda, e in questa caso, invece di essere fritti nell’olio, sono preparati in forno, rimanendo molto più leggeri, per la lievitazione dell’impasto abbiamo utilizzato il lievito madre, rendendo i nostri bomboloni ancora più digeribili, ovviamente potete sostituirlo con lievito di birra, per la quantità di farina basteranno 5 g di lievito di birra fresco o 2 di quello secco.

Una volta pronti, la ricetta dei bomboloni non può considerarsi tale se non farcite i vostri dolci con crema pasticcera, marmellata o ovviamente crema al cioccolato.

Dati i tempi lunghi di lievitazione, consigliamo di preparare l’impasto sul tardo pomeriggio, formare e lasciare lievitare i bomboloni durante la notte nel forno spento, in modo da cuocerli la mattina.

Il bombolone, non è altro che la versione nostrana dell’altrettanto noto krapfen austriaco, anch’esso tradizionalmente fritto, come il nostro e farcito di solito con marmellata di frutti rossi, sembra sia stato inventato come dolce per il carnevale e veniva venduto appena fritto durante le fiere cittadine, sembra sia stato inventato da una pasticcera, Veronica Krapft che nel ‘600 pensò ad un dolce lievitato da friggere e poi farcire, la ricetta fu subito un successo, tanto che si diffuse a macchia d’olio in tutto il paese arrivando fino al Trentino e da lì in tutta Italia, dove cambiò nome ma non destinazione, è ancora oggi uno dei dolci più diffusi durante il carnevale, anche se ormai si trova nelle pasticcerie tutto l’anno.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

250 g Farina 00 più quella per impastare

200 g Farina Manitoba

150 g lievito madre

85 g Zucchero Semolato

75 g Burro

3 Uova

120 ml Latte intero

10 g Sale Fino

1 Limone scorza grattugiata

1 pizzico Vanillina

1 cucchiaino Miele

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bomboloni al forno, rinfrescate il lievito madre e quando sarà raddoppiato procedete con la ricetta.

Nella ciotola della planetaria miscelate le farine, unite lo zucchero, il miele, il lievito madre spezzettato, due uova e lavorate con il gancio a foglia alla minima velocità.

Quando le uova saranno assorbite, cominciate a versare poco per volta anche il latte.

Esaurito tutto il latte, togliete la foglia, mettete il gancio e ricominciate a far lavorare la macchina.

Alternando, aggiungete la vanillina, la scorza grattugiata del limone, il sale e il burro morbido a pezzetti un po’ per volta.

Aumentate la velocità e lasciate impastare per una decina di minuti.

Rivoltate l’impasto su un piano di lavoro infarinato e lasciate riposare coperto con il boccale della planetaria.

Trascorso questo tempo dovete pirlare la pasta formando una palla, ossia con i palmi delle mani rivolti verso l’alto lavorate l’impasto tirandolo leggermente sotto, ruotandolo contemporaneamente su se stesso, fino a che lo sentirete in tensione.

Durante questa operazione infarinate spesso il ripiano e le mani. Lasciate riposare l’impasto per un paio di ore coperto.

Ricavate delle palline del peso di circa 50 grammi, pirlate anche queste e posizionatele sopra una placca coperta di carta forno ben distanziate.

Lasciate lievitare fino a che saranno triplicate, il che dovrebbe avvenire in circa otto ore.

Sbattete l’uovo e pennellate la superficie dei bomboloni. Infornate in forno caldo a 180 gradi per venti minuti, almeno finché non risulteranno dorati in superficie.

Una volta freddi farcite i bomboloni al forno e spolverate a piacere con lo zucchero a velo.