Il brasato alla birra è un secondo gustoso e molto morbido grazie alla cottura lenta, vi regalerà un secondo piatto da gustare durante i pranzi in famiglia, accompagnato da un buon purè di patate o dei carciofi alla giudia.

La ricetta che vi proponiamo è stata realizzata con la slow cooker, pensata per la cottura lenta, ma potete realizzarla anche con una pentola normale avendo l’accortezza di rigirare spesso la carne e tenere la fiamma molto bassa.

Abbiamo utilizzato una birra chiara ma potete utilizzare la birra che più preferite, quella scura irlandese, la birra rossa o quella a doppio malto; tendendo presente che più forte e pastosa sarà la birra più si sentirà il gusto nel brasato.

Per la ricetta del brasato, i tagli di carne più adatti sono quelli che si ricavano dai muscoli di spalla e coscia perchè contengono grasso e nervature che permettono durante la cottura di non seccare troppo la carne e di renderle invece morbida e che si scioglie in bocca come fosse burro.

Perfetto per la cottura lenta è il taglio reale, detto coppa o anche il taglio chiamato campanello che si trovano nella schiena; della coscia i tagli ideali sono lo scamone mentre nella spalla troviamo il fesone.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

6 ore

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2 Carote

1 Cipolla rossa

2 Sedano costa

500 ml Birra chiara

1 kg Carne di manzo taglio Fesone

q.b Sale fino

q.b Farina 00

1 noce Burro

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del brasato alla birra prendete le carote, lavatele e pelatele con una mandolina, tagliatele a cubetti.

Lavate e tagliate a cubetti anche le coste di sedano.

Tagliate a cubetti la cipolla rossa. Infarinate bene il pezzo di manzo.

In una casseruola mettete l’olio e la noce di burro.

Rosolate il pezzo di carne per circa 10 minuti in modo che sia perfettamente sigillato.

Aggiungete le verdure tagliate a cubetti .

Aggiungete la birra e e aggiustate di sale.

Fate cuocere in casseruola per circa 3 ore coprendo con un coperchio e rigirando la carne ogni 30 minuti.

Per la cottura in slow cooker: spostate la carne rosolata nella slow cooker, aggiungete le verdure e la birra e chiudete con il coperchio.

Fate cuocere sulla funzione slow per 6 ore rigirando la carne ogni 2 ore.

A cottura ultimata estraete la carne dalla pentola, lasciatela raffreddare e tagliatela a dette.

Con un frullatore ad immersione frullate il sugo rimasto, aggiungete 1 cucchiaio di farina e riducete la salsa a fuoco medio per circa 10 minuti in un pentolino mescolando bene.

Servite la carne con la salsa calda.

Note

Se non avete la slow cooker potete continuare la cottura in pentola normale per circa 3 ore a fuoco basso e rigirando la carne ogni 30 minuti.