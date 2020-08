I brownies al cioccolato con gelato sono un dolce semplice e veloce da realizzare, perfetto anche per riciclare quelle vaschette di gelato che albergano in freezer senza uno scopo preciso.

Il risultato di questa ricetta è un brownie leggermente compatto, non eccessivamente dolce e umido, perfetto da gustare a colazione e perché no, a merenda o dopo cena.

Per preparare questi brownies noi abbiamo utilizzato un gelato al cioccolato, preferibilmente fondente in questo modo i brownies saranno molto più saporiti, potreste optare per altri gusti come il bacio o la nocciola, se preferite invece una versione “chiara” , (ricordate che in quel caso state preparando i blondies) allora optate per una crema o un fior di latte, evitate però gusti alla frutta e i sorbetti, contengono troppi pochi grassi e il dolce verrebbe asciutto e spugnoso.

Questi dolcetti nascono a Chicago, sotto richiesta di Bertha Palmer, che nel 1893, chiese ad un pasticcere di creare un dolce che fosse perfetto per le donne che frequentavano il Chicago World’s Columbian Exposition, il dolce doveva essere simile ad una torta ma doveva essere pratico da mangiare, anche in piedi e passeggiando, ne risultò un dolce che conteneva noci ed era ricoperto di glassa alle albicocche, chiamato Palmer House Brownie, come il nome dell’hotel di proprietà del marito di Bertha, questo dolce è ancora servito, in versione originale, o almeno così dicono i gestori dell’hotel al Palmer House.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

9 Persone

Ingredienti

500 g Gelato al cioccolato

180 g Farina 00

30 g Zucchero

150 g Gocce di cioccolato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei brownies al cioccolato con gelato, fate ammorbidire 500 g di gelato, non deve sciogliersi completamente, basta che risulti morbido, lasciatelo a temperatura ambiente fino a quando sarà più soffice.

Nel frattempo accendete il forno in modalità statica a 180 °C e lasciate che arrivi alla temperatura impostata.

Non appena il gelato sarà ammorbidito, mettetelo in una ciotola insieme a 180 g di farina 00 e 30 g di zucchero e 150 g di gocce di cioccolato.

Mescolate bene tutti questi ingredienti con una spatola o un cucchiaio di legno, fino a quando avrete ottenuto un composto ben amalgamato.

Versate il composto in uno stampo quadrato da 20 x 20 centimetri precedentemente foderato con carta da forno.

Per finire, mettete a cuocere i brownies nel forno caldo, lasciandoli cuocere per circa 30-35 minuti o comunque fino a quando sarà ben cotto in superficie ma non troppo internamente.

Una volta cotto, sfornate i brownies e lasciateli freddare completamente, poi tagliateli a quadrotti e serviteli in tavola.