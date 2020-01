I burger di spinaci e avena sono un secondo piatto leggero e nutriente, oltre che assolutamente vegano.

Un’alternativa facile da realizzare e dal sapore ottimo per un pranzo primaverile, ideali anche da portare in ufficio.

La ricetta dei mini burger di spinaci e avena sono composti da ceci, spinaci ripassati in padella, fiocchi d’avena e un po’ di buccia di limone, che aiuta a dare un buon sapore agrumato alla preparazione.

Inoltre, sono cotti al forno, quindi ancor più salutari e leggeri, adatti quindi anche a chi sta seguendo un percorso di remise en forme in vista della bella stagione.

Vi occorreranno solamente 15 minuti per realizzarli e 15 minuti per cuocerli e faranno un figurone anche su un buffet di antipasti o finger food.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

9 Persone

Ingredienti

130 g Ceci in scatola

150 g Spinaci spadellati

150 g Avena in fiocchi

2 cucchiai Semi Di Chia

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone buccia grattugiata

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei burger di spinaci e avena fate insaporire i ceci precotti in padella, ripassandoli per 5/6 minuti con due cucchiai di olio e – se volete – uno spicchio di aglio.

Frullateli poi nel bicchiere del minipimer, fino a ridurli in purea, insieme agli spinaci già spadellati.

Regolate di sale e di pepe.

Versate la crema di spinaci e ceci in una ciotola ampia, aggiungete i semi di chia e i fiocchi d’avena, grattugiate la buccia di un limone ed amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Rivestite una placca con della carta forno e, aiutandovi con un coppapasta, formate i mini burger, che dovranno avere uno spessore di circa 1 cm.

Spennellateli con l’olio rimasto e cuoceteli in forno a 180° C per circa 15 minuti.

Note

Una volta formati e cotti, potete anche congelare i mini burger, disponendoli su un vassoio e facendoli congelare singolarmente prima di conservarli in un sacchetto.