Le capesante gratinate, sono un antipasto perfetto in ogni occasione, semplici, cotte in forno direttamente nella propria conchiglia, arricchite da una panatura profumata, in pochissimo tempo vi regaleranno un antipasto scenografico e gustoso.

Una ricetta da personalizzare come si preferisce, se ad esempio volete arricchire la vostra panatura, potete aggiungere del limone grattugiato, dell’arancia o del pistacchio o semplicemente dei pomodorini.

Le capesante o cappesante o ancora conchiglie di San Giacomo, coquille Saint Jacques per dirla in francese, conchiglia del pellegrino, o “scallop” in inglese, sono dei molluschi bivalve, le più giovani si trovano solo sul fondo del mare, mentre gli esemplari adulti, considerate che possono arrivare anche a 18 anni di età, sono in grado di muoversi a grandi velocità compiendo anche tratti piuttosto lunghi attraverso una rapida apertura e chiusura delle valve, sono diffuse nel Mar Mediterraneo, nel Mar del Nord e nell’Atlantico, dove si trovano le varietà più grandi.

Il loro nome arriva dal Medioevo, quando venivano utilizzate dai sacerdoti per versare l’acqua sul capo di coloro i quali dovevano ricevere il battesimo, da qui capa-santa, mentre vengono chiamate conchiglie del pellegrino o di San Giacomo perchè, dopo aver attraversato Francia e Spagna ed essere arrivati alla meta il santuario di San Giacomo appunto, raccoglievano le conchiglie e se le appendevano al collo o al loro bastone come portafortuna.

Le capesante sono anche il simbolo di Venere o Afrodite, se preferite il nome greco della dea della bellezza e dell’amore, che emerge dalla spuma del mare proprio su una conchiglia color madreperla che ricorda in tutto e per tutto quella del mollusco, che quasi in automatico è diventato per anni simbolo di femminilità e fertilità.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

8 Capesante

q.b. Mollica di pane raffermo grattugiata

1 ciuffo Prezzemolo

1/2 spicchio Aglio

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta delle capesante gratinate, pulite le capesante ed asciugatele con della carta assorbente da cucina.

Sciacquate ed asciugate anche le conchiglie e mettetele da parte. Preparate gli ingredienti per la panatura, lavate ed asciugate bene il prezzemolo, pulite l’aglio.

Tritate il prezzemolo con l’aglio ed aggiungeteli al pangrattato. Salate e pepate e versateci a filo l’olio extravergine d’oliva. Mescolate bene.

Riprendete le conchiglie ed adagiatele su una leccarda, passate ogni capasata nella panatura e riposizionatela nella propria conchiglia.

Farcitele tutte con la restante panatura. Infornatele in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 15 minuti o fino a che non si sarà formata una crosticina delicata.