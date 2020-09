I cappellacci ai funghi, sono un primo piatto ricco e gustoso, la dolcezza della farina di castagne viene bilanciata dalla sapidità della salsiccia, il tutto amalgamato dal gusto di funghi freschi e panna fresca.

Una ricetta laboriosa, senza dubbio, ma che vale la pena provare, potete preparare i cappellacci in quantità e congelarli appena formati, ancora crudi, a quel punto vi basterà soltanto mettere a bollire una pentola di acqua e tuffarli ancora congelati quando avrete voglia di un piatto dal gusto deciso e dai contrasti perfettamente bilanciati.

In queste giornate autunnali piene di sole, sui banchi del mercato e dei supermercati stanno spopolando i frutti di questa stagione, funghi, zucche e castagne non mancano mai nemmeno nelle cucine in questo periodo.

La castagna è un frutto molto calorico, ma altamente nutriente e benefico per la salute perché ricca di proteine, vitamine e sali minerali, consumate generalmente lesse o arrostite, non scordiamo però che è un elemento facilmente reperibile anche la farina che si ricava facendole essiccare, con la farina, oltre a preparare un’ottima polenta, è possibile preparare ottimi piatti di pasta fresca proprio come questi cappellacci, unendo in pari dose la farina di grano e la farina di castagne, otterremo una pasta dal gusto davvero delicato.

Noi ho abbinato un ripieno saporito con salsiccia e patate ed abbiamo condito il tutto con panna e tanti funghi, insomma un piatto tipicamente autunnale che potrete preparare e gustare durante un pranzo o una cena in compagnia.

Durata

Tempo di preparazione: 180 minuti

Tempo totale: 190 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la sfoglia alla farina di castagne

150 g Farina 00

150 g Farina di castagne

3 Uova

Per il ripieno

3 Salsicce

3 Patate piccole

Olio Di Semi

Sale

Pepe Nero

Per il condimento

300 g Funghi freschi

Olio

1 Aglio spicchio

1/2 Acqua bicchiere

40 g Prezzemolo

200 g Panna da cucina

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cappellacci ai funghi, in una padella sbriciolate la salsiccia e fatela rosolare con un filo d’olio. Pulite e tagliate e quadretti le patate poi aggiungetele alla salsiccia e lasciate insaporire a fiamma alta per alcuni minuti. Portate a cottura aggiungendo acqua poca acqua alla volta.

Una volta cotto lasciate raffreddare poi inserite nel robot da cucina e frullate tutto fino ad ottenere un composto senza pezzi troppo grossi. Tenete da parte.

Preparate ora la sfoglia unendo nella planetaria le farine , le uova e un pizzico di sale. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo che resterà leggermente umido ma non dovrà attaccare.

Servendovi della macchina per la pasta , tirate la sfoglia e procedete a tagliarla a quadrati di circa 4 – 5 centimetri per lato. Con l’aiuto di un cucchiaino prendete un poco del ripieno e mettetelo al centro del quadrato di pasta.

Sovrapponete i due angoli su se stessi in modo da formare un triangolo e premete per chiudere la pasta. A questo punto prendete i due angoli più piccoli e sovrapponeteli di nuovo per realizzare i cappellacci.

Procedete nello stesso modo fino a terminare la pasta. Adagiate i cappellacci su un vassoio coperto da un canovaccio e tenete da parte.

Mettete a scaldare abbondante acqua salata, quando raggiunge il bollore tuffate i cappellacci e lasciate cuocere per 8 – 10 minuti. Nel frattempo preparate il condimento pulendo con un panno umido i funghi che poi taglierete a fettine.

In una padella versate un filo d’olio poi unite i funghi. Lasciate cuocere per circa 10 minuti aggiungendo un goccio d’acqua all’occorrenza. Tritate il prezzemolo fresco.

Quando i cappellacci sono cotti, scolateli e versateli in padella inseme ai funghi. Aggiungete la panna ed il prezzemolo, amalgamate bene e servite.