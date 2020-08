I cardoncelli fritti sono un antipasto appetitoso, croccante e sfizioso, in fondo sono fritti, non potrebbe essere diversamente, aggiungete un po’ di pangrattato, un po’ di parmigiano e via in padella.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato dei piccoli funghi cardoncelli ma potete facilmente sostituirli con altri funghi, un piatto semplice e molto appetitoso da portare in tavola.

Perfetti come antipasto o per un aperitivo tra amici, serviteli con delle bollicine e farete la felicità dei vostri commensali.

I cardoncelli sono un fungo pregiato e dal sapore deciso, secondi forse solo ai nobili porcini, ne esistono molte varietà, ma tutte hanno in comune il colore scuro e il sapore intenso e pastoso, inconfondibile, con note caratteristiche che ricordano il finocchio.

Sono conosciuti con i nomi più disparati in base alla regione in cui si trovano, i più noti però, con cui potreste trovarli sono Ferlengo, Cardarello, Fungo di Ferula.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Funghi

100 g Pangrattato

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

1 Uovo

qb Sale

qb Prezzemolo

qb Olio Di Semi

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cardoncelli fritti, pulite i funghi con un pennello e uno straccetto.

Se sono troppo sporchi procedete con dell’acqua corrente

In una ciotola sbattete un uovo con un pizzico di sale, in un’altra invece versate il pangrattato e il parmigiano grattugiato, il sale il prezzemolo, mescolate il tutto.

Passate prima i funghi nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, impanandoli bene.

Friggete in olio caldissimo, mangiate i funghi fritti ancora caldi e croccanti.