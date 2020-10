Il carpaccio di branzino marinato, un antipasto semplice, branzino freschissimo, arancia e melagrana arricchito da sapori tipici della nostra terra che esaltano il gusto di base senza in alcun modo trattare la materia prima.

Una ricetta relativamente semplice, ma che non può in nessun modo prescindere dalla freschezza dei suoi ingredienti, il pesce non solo deve essere freschissimo ma deve essere stato preventivamente abbattuto per essere consumato fresco, per scongiurare il rischio di patogeni poco simpatici come l’anisakis un parassita che infesta i pesci e che può causare pericolose encefaliti negli esseri umani, è necessario quindi che il pesce destinato a essere consumato crudo venga abbattuto. Il processo di abbattimento consiste in un ciclo di freddo della durata di 24 ore in abbattitori professionali o di 36 ore in congelatori domestici che raggiungano la temperatura di -22°.

La tradizione culinaria italiana vanta piatti, preparazioni e cotture a volte assai complesse e lunghe, di contrasto, poi, avendo a disposizione un mare ricco e pescoso ha saputo enfatizzare al meglio i suoi frutti con preparazioni invece semplici e cotture anche inesistenti.

Il branzino o spigola, è un pesce che abita le coste del Mediterraneo fino ad arrivare alle acque del Mare del Nord, il perchè del doppio nome non è nota, dalla Toscana fino al sud Italia si utilizza il termine spigola, mentre al nord è più frequente trovarlo con il nome di branzino, si ipotizza che questo termine derivi dai pescatori della laguna di Venezia che chiamavano questo pesce frongina e che derivi dalla parola branchie, che in questo pesce sono ben visibili, mentre sembra che spigola possa derivare da spiga o spina, facendo sempre riferimento alle punte dei raggi della spina dorsale.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Branzino intero abbattuto, sfilettato e tagliato a fettine sottili

1 Melagrana

q.b. Sale

alcune bacche Pepe rosa

1 Arancia

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del carpaccio di branzino marinato, disponete il branzino su un piatto da portata.

Tagliate a metà la melagrana e sgranatene la metà. Usate l’altra metà spremendone il succo con uno spremiagrumi e mette da parte.

Pelate l’arancia a vivo stando sopra a una ciotola di modo da raccoglierne il succo.

Disponete artisticamente sul branzino i chicchi di melagrana e le fettine di arancia.

In una ciotolina riunite l’olio, il succo di arancia e qualche goccia di succo di melagrana, mescolate questa citronette e usatela per irrorare il branzino.

Schiacciate il pepe rosa in un mortaio e spargetene qualche pizzico sul carpaccio.