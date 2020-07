La Lucania, Matera: una regione, una città in fermento dove tutto è in armonia guardando e puntando al futuro senza perdere di vista le proprie radici e tradizioni che ritroviamo nei suoi piatti tipici come i cavatelli alla lucana.

Questa è una ricetta antica, una sorta di piatto unico in cui si coniugavano proteine e carboidrati, per fare il pieno di energia, la tradizione infatti vuole che si portino in tavola i cavatelli insieme agli involtini di carne.

La Basilicata, anticamente denominata Lucania, è una terra ricca di storia, tradizioni con una gastronomia semplice e genuina.

Alcune zone hanno conservato ancestrali ricordi delle origini dell’uomo.

Matera, città dei sassi, patrimonio immateriale dell’Unesco e prossima città della cultura 2019 ne è l’esempio più concreto.

Passeggiando fra le sue vie si scopre una città in fermento: il ticchettio del fabbro, le opere dei tufelli esposte, mini ruspe al lavoro fra le strette vie dei sassi… poi basta allontanarsi un po’ per costeggiare la Gravina e sentire il ruscello che scorre per perdersi all’orizzonte con un gioco di grotte e insenature.

In piazza invece si respira aria di festa con la musica in filodiffusione mentre ti fermi a fotografare le opere scultoree e imponenti di Dalì.

Perdendosi nelle vie più nascoste si riescono a scorgere frammenti di vita quotidiana come i panni stesi e l’odore di ragù.

Quel ragù cotto a fuoco lento e per diverse ore che sarà il condimento principe del pranzo e che riunirà intorno alla tavola l’intera famiglia.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 120 minuti

Tempo totale: 140 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Maiale polpa a fette

8 fette Pancetta

2 spicchio Aglio

Prezzemolo

4 cucchiai Pecorino grattugiato

Cannella

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1/2 bicchiere Vino Rosso

400 g Salsa Di Pomodoro

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cavatelli alla lucana, tritate un paio di spicchi d’aglio col prezzemolo, cospargete con questo trito le fette di carne, pepate, stendevi le fette di pancetta e terminate con il formaggio grattugiato e con una spolverata di cannelle.

Arrotolate la carne e legatela con l’apposito filo.

In una casseruola rosolate nell’olio la carne, sigillandola bene su ogni lato.

Quando la carne sarà ben rosolatela bagnatela con il vino, appena consumato, salate, pepate e aggiungete la salsa di pomodoro.

Portate il ragù coperto col coperchio a cottura a fuoco lento per un paio d’ore.

In abbondante acqua salata cuocete i cavatelli, scolateli e conditeli con la salsa.