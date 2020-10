Il cavolfiore con olive in padella, è un piatto di stagione, facile e gustoso, in poco tempo potrete avere a disposizione un contorno o il condimento per un buon primo piatto.

La ricetta del cavolfiore in padella con le olive si prepara con pochi ingredienti e semplici gesti che permettono di ottenere un piatto dal sapore rustico e tradizionale, nel caso foste a dieta, potete ridurre l’utilizzo dell’olio e limitarne la quantità a due cucchiai.

Questo contorno può essere tranquillamente utilizzato anche come condimento per un ottimo primo piatto.

Il cavolfiore è un ortaggio che viene dall’Asia minore, ne esistono molte varietà, quello bianco è senza dubbio il più consumato in Italia, ma cominciano a farsi strada nelle nostre cucine anche quello viola e il verde, alcune varietà sono precocissime, altre tardive, il che ci permette di trovarlo sui banchi del mercato da ottobre fino a maggio, cosa non così comune tra gli ortaggi.

Il cavolfiore è ricchissimo di potassio, fosforo e vitamine, in più ha un’alta concentrazione di vitamina K, alleato per la coagulazione del sangue, vitamina E, potente antiossidante e in più ha capacità lassative, diuretiche e perfino antireumatica, per poter mantenere tutte le proprietà del cavolfiore però, l’ideale sarebbe cuocerlo in pochissima acqua o, ancora meglio, al vapore, lessarlo in acqua non solo ci fa perdere la maggior parte dei suoi nutrienti ma lo rende anche meno digeribile, altro modo per mantenere intatte tutte le proprietà del cavolfiore sarebbe quello di consumare anche le foglie, che contengono clorofilla, zolfo, oligoelementi e provitamina A, che lo rendono estremamente digeribile.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Cavolfiore

Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

q.b. Sale

100 g Olive nere

Preparazione

Per preparare la ricetta del cavolfiore con olive in padella, prendete un cavolfiore, togliete le foglie esterne e la base. Dividete le cimette e lavatelo sotto l’acqua corrente.

Mettete a bollire acqua salata e, quando avrà raggiunto il bollore, immergete le cimette di cavolfiore. Cuocete per una decina di minuti quindi scolate il cavolfiore dall’acqua di cottura.

Mettete uno spicchio di aglio in una padella con un fondo di olio e fate scaldare poi mettete nella padella anche il cavolfiore e le olive nere. Cuocete per circa 15 minuti, salate e servite.