I cestini di panettone con crema e frutti rossi sono un dolce facile e veloce, perfetti per le vacanze di Natale, magari per la cena di S.Silvestro.

Sono un modo perfetto per riciclare il panettone rimasto aperto da Natale, ma soprattutto vi faranno fare un figurone con pochissimo sforzo.

Noi abbiamo deciso di riempirli con una crema diplomatica (conosciuta anche come chantilly italiana), ma potete anche pensare di usare una crema al mascarpone o una semplice crema pasticciera.

Se pensate di servirli per il cenone di capodanno vi consigliamo di preparare in anticipo sia la crema che i cestini e assemblarli all’ultimo, ci vorranno solo un paio di minuti.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2 fette Panettone (spesse circa 1,5 cm)

100 grammi Frutti Rossi

1 cucchiaio Zucchero A Velo

qb Zucchero A Velo per completare

Per la crema

2 Tuorli d\’Uovo

2 cucchiai Maizena

3 cucchiai Zucchero Semolato

200 ml Latte

1/2 Limone scorza

150 ml Panna

Preparazione

Per i cestini di panettone

Per preparare la ricetta dei cestini di panettone con crema e frutti rossi dalle fette di panettone ricavate dei dischi usando un coppa pasta del diametro di 8 cm. Mettete i dischi di panettone in uno stampo per muffin e premete bene per farli aderire al fondo. Ritagliate la crosta del panettone e formate il bordo dei cestini, premendo per far aderire e “incollare” le due parti. Mettete in forno caldo per 8-10 minuti fino a rendere i cestini croccanti e dorati.Dalle fette di panettone ricavate dei dischi usando un coppa pasta del diametro di 8 cm. Mettete i dischi di panettone in uno stampo per muffin e premete bene per farli aderire al fondo. Ritagliate la crosta del panettone e formate il bordo dei cestini, premendo per far aderire e “incollare” le due parti.

Mettete in forno caldo per 8-10 minuti fino a rendere i cestini croccanti e dorati.

Per la crema

Scaldate il latte con la scorza del limone. Mescolate in una ciotola i tuorli con lo zucchero. Incorporate la maizena mescolando bene con una frusta.Scaldate il latte con la scorza del limone.

Mescolate in una ciotola i tuorli con lo zucchero. Incorporate la maizena mescolando bene con una frusta.

Unite il latte caldo (eliminando la scorza di limone) e continuate a mescolare. Versate il composto in una casseruola e mettete sul fuoco a fiamma media. Continuate a mescolare con la frusta finché la crema non si sarà addensata.Unite il latte caldo (eliminando la scorza di limone) e continuate a mescolare.

Versate il composto in una casseruola e mettete sul fuoco a fiamma media. Continuate a mescolare con la frusta finché la crema non si sarà addensata.

Versate la crema in una ciotola e copritela con della pellicola trasparente o spolverizzatela con poco zucchero, per evitare che si formi la pellicina. Fate raffreddare completamente. Nel frattempo, montate la panna. Quando la crema sarà ben fredda, incorporate la panna mescolando dal basso verso l’alto, per non smontarla. Frullate metà dei frutti rossi con lo zucchero a velo e mettete la composta da parte.Versate la crema in una ciotola e copritela con della pellicola trasparente o spolverizzatela con poco zucchero, per evitare che si formi la pellicina. Fate raffreddare completamente.

Nel frattempo, montate la panna.

Quando la crema sarà ben fredda, incorporate la panna mescolando dal basso verso l’alto, per non smontarla.

Frullate metà dei frutti rossi con lo zucchero a velo e mettete la composta da parte.

Componete i cestini

Rimuovete delicatamente i cestini di panettone dallo stampo e adagiateli su un piatto da portata. Versate in ciascun cestino un paio di cucchiai di crema. Completate con un cucchiaino di composta e qualche frutto rosso intero. Rifinite con una spolverata di zucchero a velo.