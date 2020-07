I cestini di parmigiano con gamberi e avocado sono degli antipasti facilissimi da preparare, ma golosi e colorati, ideali come antipasti da portare in tavola per il pranzo della domenica.

Potete farcire i cestini di parmigiano con quello che preferite, sono perfetti per servire sfiziose insalate, risotti, verdure, salumi, questa è senza dubbio una ricetta che si presta a creare sempre nuovi abbinamenti in base all’occasione che li richiede.

In questa versione abbiamo aggiunto i ribes rossi, che donano a questo antipasto una nota acida che ben si sposa con la dolcezza dei gamberi e la pastosità burrosa dell’avocado.

Preparate i cestini di parmigiano anche con qualche ora di anticipo, ma riempiteli solo poco prima di servirli, per evitare che l’umidità delle verdure e della frutta pregiudichi la croccantezza della cialda di formaggio.

Potete preparare queste cialde anche con altri tipi di formaggio, come il pecorino ma anche l’asiago.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

120 g Parmigiano Reggiano

12 Gamberi code

1/2 Avocado

30 g Ribes rosso

Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

Peperoncini

4 foglie Insalata gentile

Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cestini di parmigiano con gamberi e avocado foderate il fondo di un vasetto di vetro con dell’alluminio. Mettete una padellina da 16 cm di diametro sul fuoco e fate scaldare, versate 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, formate uno strato uniforme.

Fate cuocere finché il parmigiano non sarà fuso e inizierà a dorare sotto, girate la cialda con una pinza e lasciate sul fuoco ancora per pochi secondi.

Trasferite la cialda di parmigiano sul barattolino, aiutandovi con la pinza, sagomate il cestino, facendo attenzione a non scottarvi.

Aspettate che il cestino si sia raffreddato e staccatelo dall’alluminio. Proseguite così anche per gli altri cestini.

Preparate la farcitura. Lavate le code di gambero. In una padella versate 2 cucchiai di olio, l’aglio e il peperoncino, fate soffriggere per un paio di minuti, poi unite i gamberi, fate insaporire per 5 minuti e allontanate dal fuoco. Trasferite i gamberi in una ciotola, con tutto il fondo di cottura, unite l’avocado tagliato a cubetti e l’insalata.

Aggiungete anche i ribes, regolate di sale e aggiungete un filo d’olio, mescolate bene.

Riempite i cestini di parmigiano e servite.