I cestini di polenta gorgonzola e speck, sono dei deliziosi e sfiziosi bocconcini, ideali da servire come antipasto o per arricchire il tavolo dell’aperitivo.

Una ricetta facile da preparare e se usate la polenta a cottura rapida, sono anche veloci, potete ovviamente usare anche la farina per polenta classica, ci vorrà solo qualche minuto in più, ma il risultato sarà ugualmente gustoso.

Dopo aver preparato la polenta, preparare questi cestini sarà davvero semplice, basterà uno stampo da muffin, un pochino di olio per ungere le cavità e qualche minuto di forno. Lo speck e il gorgonzola sono un ripieno perfetto, un connubio sempre azzeccato, ma nulla vi vieta di farcire i vostri cestini di polenta con altri salumi e formaggi, oppure potete riempirli con della verdura invernale stufata, come verza e patate saltate in padella o broccoletti e salsiccia, per restare sul classico.

Potete preparare questi cestini in anticipo, conservarli in frigorifero e infornarli con il ripieno, solo qualche minuto prima di servirli.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

100 g Polenta a cottura rapida

1/2 l Acqua

q.b. Sale

6 fette Speck

100 g Gorgonzola piccante

q.b Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cestini di polenta gorgonzola e speck, mettete a bollire l’acqua con un po’ di sale e quando raggiunge l’ebollizione, unite la farina di polenta a pioggia, mescolando con una frusta a mano.

Cuocete la polenta seguendo le istruzione sul pacchetto e una volta cotta, spegnete e lasciate intiepidire. Ungete molto bene le cavità dello stampo da muffin.

Riempite ciascuna cavità con la polenta e con l’aiuto di un cucchiaino bagnato (oppure usate le vostre mani), create una sorta di incavo, spingendo la polenta verso i lati. Non arrivate in fondo però.

Cuocete i cestini in forno preriscaldato a 200° per 10 minuti.

Sfornate i cestini e lasciateli intiepidire un pochino, per poterli maneggiare. Sformateli e metteteli su una teglia da forno ricoperta di carta forno.

Riempite ciascun cestino con una fetta di speck e un pezzo generoso di gorgonzola.

Infornate nuovamente per 5 – 10 minuti, o fino a quando il formaggio si è leggermente fuso.

Servite i Cestini di polenta speck e gorgonzola tiepidi.