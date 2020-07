I cetrioli in questa stagione sono la diva dell’ orto, dopo infinite ciotole di tzatziki, cetrioli in insalata e bevande detox vale la pena provare a cuocerli, fidatevi, ed ecco che i cetrioli saltati alla menta sono perfetti in questo senso, diventano quasi dolci, con un gusto molto simile a quelle dei fagiolini.

Facili e veloci da preparare, questa ricetta si presta perfettamente come contorno delle vostre pietanze estive.

Se poi voleste trasformare questa ricetta e farne una versione vegan, allora eliminate il burro e aggiungete un cucchiaio in più di olio evo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 Cetrioli di media grandezza

1 mazzetto Menta fresca

1 noce di Burro

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cetrioli saltati alla menta, lavate i cetrioli e sbucciateli con un coltello o pelapatate. Tagliateli a rondelle di circa mezzo centimetro di spessore.

Lavate la menta e asciugatela delicatamente usando un panno. Tagliatela finemente con un coltello affilato

Mettete i cetrioli, la menta, il burro e l’olio dentro una padella.

Saltate il tutto a fuoco medio-alto per una decina di minuti fino a quando i cetrioli saranno dorati.

Togliete la padella dal fuoco e fateli raffreddare leggermente.

Aggiungete ancora un po’ di menta fresca e serviteli tiepidi.