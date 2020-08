La cheesecake al limone e cioccolato bianco, è il dessert perfetto per l’estate, con il caldo, abbiamo sempre meno voglia di accendere il forno, ma ciò non impedirà di certo di portare in tavola un dolce che possa deliziare i nostri momenti in compagnia.

Questa ricetta senza cottura, è perfetta per questi periodi, fresca e cremosa, grazie al connubio tra l’acidità del limone e la dolcezza del cioccolato bianco, cremosa e scenografica, sarà perfetta anche per le cene più importanti.

Le cheesecake sono forse tra le torte, di origine americane, più amate, questa versione, che non prevede cottura, ma una baste di biscotti e burro fuso ed ingredienti freschi assemblati e amalgamati insieme a freddo, è la risposta “estiva” alla classica cheesecake che prevede invece una lunga cottura a bagno maria.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la base

250 g Biscotti secchi

100 g Burro

Per il ripieno

250 g Mascarpone

200 ml Panna Da Dolci

4 cucchiai Zucchero A Velo

8 g Gelatina in fogli

100 g Cioccolato Bianco

Per la glassa

8 g Maizena

100 ml di succo Limone

40 g Zucchero

Preparazione

Per la base

Per preparare la ricetta della cheesecake al limone e cioccolato bianco, tritate i biscotti finemente, lasciate fondere il burro e aggiungetelo ai biscotti. Incorporate bene.

Foderate il fondo di uno stampo di 20 cm con della carta forno. Versate il composto di biscotti e compattate per bene fino ad ottenere una base liscia. Riponete in frigo per 30 minuti.

Per il ripieno

Mettete in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda, per 10 minuti. Fate sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e lasciate intiepidire.Lavorate il mascarpone assieme allo zucchero a velo. Aggiungete il cioccolato fuso, il succo e la buccia grattata del limone e lavorate nuovamente per incorporare bene.

Montate la panna e aggiungetela al composto. Strizzate la gelatina che avevate lasciato in ammollo e riponete in un tegame assieme a due cucchiai di composto al formaggio. Lasciate sciogliere sul fuoco a fiamma bassissima e per pochissimi secondi. Lasciate intiepidire leggermente e versate nel composto. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per amalgamare. Prelevate la base dal frigo e versate la cheesecake. Livellate bene e riponete nuovamente in frigo per almeno 3 ore.

Per la glassa

Riponete in un tegame il succo di limone, la maizena e lo zucchero e mescolate con un cucchiaio. Lasciate cuocere a fiamma bassa per una decina di minuti, o affinché non avrete ottenuto una crema densa. Continuate sempre a mescolare durante la cottura. Lasciate raffreddare una volta pronta. Quando sarà completamente fredda, versate sulla torta e livellate bene.

Riponete in frigo per altri 30 minuti. Al momento di servire, eliminate lo stampo e decorate con fettine di limone.