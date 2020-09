La cheesecake cocco e frutti di bosco è una cheesecake freschissima e ricca di frutta ideale per un pranzo con gli amici e perfetta per ogni mese dell’anno.

Una ricetta facilissima da preparare basta amalgamare pochi ingredienti ed in poco tempo avrete un dolce squisito da portare in tavola.

Il latte di cocco viene spesso impiegato come sostituto della panna, specialmente nelle ricette di dolci vegani, ma è perfetto anche come sostituto del latte in molte ricette, sia dolci che salate, ha un elevato potere saziante ma, sfortunatamente anche un elevato apporto calorico.

Il latte di cocco si può preparare partendo dalla polpa di cocco, essiccata o fresca, la polpa del cocco infatti contiene una parte di materia grassa, in base a quanta acqua vi si aggiunge si otterrà un latte di cocco più o meno denso, in base ai gusti e agli utilizzi che se faranno, per i dolci ad esempio è più indicato un latte di cocco più denso, aggiungendo una percentuale di acqua veramente bassa si ottiene quella che viene anche chiamata panna di cocco o crema di cocco, del tutto analoga alla panna da cucina ed utilizzabile nello stesso modo mentre per le preparazioni salate che prevedono delle cotture è preferibile utilizzare un latte di cocco più liquido, che si ridurrà poi in cottura, ottenendo un piatto cremoso e umido e non troppo secco.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la base biscotto

150 g Biscotti secchi

100 g Burro

Per la farcia al formaggio

200 ml Panna Da Montare

500 ml Ricotta fresca

100 ml Latte Di Cocco

10 g Colla Di Pesce

80 g Cioccolato crema spalmabile

2 cucchiai Zucchero A Velo

Per la decorazione

100 g More

100 g Mirtilli

100 g Lamponi

100 g Cocco in pezzi

Preparazione

Per preparare la ricetta della cheesecake cocco e frutti di bosco, sbriciolate i biscotti secchi, sciogliete il burro a fuoco basso ed infine aggiungetelo ai biscotti mescolando bene con un cucchiaio.

Foderate uno stampo dal cerchio apribile con carta forno imburrata e rivestite il fondo con il composto di biscotti. Mettete in frigo per almeno 15 minuti.

Montate la panna. Scolate il latte di cocco prelevando la parte grassa solida. Aggiungete il latte di cocco e la panna montata alla ricotta.

Mettete a bagno in poca acqua fredda la colla di pesce.

Dopo qualche minuto scolatela e fatela sciogliere in un pentolino con un paio di cucchiai di latte o acqua.

Prendete lo stampo dal frigo e spalmate il fondo con la crema al cioccolato, poi versate la farcia al formaggio e cocco.

Aggiungete lo zucchero a velo mescolate e riempite lo stampo. Mettete in frigo per almeno 4 ore e poi decorate con la frutta.