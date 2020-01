La cheesecake in vasetto con kiwi lemon curd e croccante è una delle tante possibili varianti del grande classico americano, questa volta servita in barattoli, perfetti per essere trasportati o per un brunch.

La cheesecake è un dolce di origine americana il cui ingrediente principale è il formaggio spalmabile.

La ricetta della cheesecake viene generalmente realizzata con biscotti sbriciolati usati come base e può essere arricchita da numerosi ingredienti.

Si tratta di un dolce molto versatile che si presta a numerosissime personalizzazioni.

Oltre a variare gli ingredienti è possibile anche comporlo in maniera creativa formando diversi strati con diverse consistenze come quella presentata in questa ricetta.

Tempo di preparazione

60 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

200 g Robiola

200 g Yogurt Greco

200 g Panna Fresca

80 g Zucchero

85 g Zucchero

50 g Burro

1 Limone

2 Uova

60 g Cioccolato bianco

50 g Mandorle con la buccia

10 g Riso Soffiato

20 g Zucchero

6 Kiwi

Preparazione

Per preparare la ricetta della cheesecake in vasetto con kiwi lemon curd e croccante per prima cosa preparate il lemon curd.

In un tegamino mettete le uova, lo zucchero, il succo e la scorza grattugiata del limone, mescolate tutto con una frusta e mettete sul fornello.

Mescolando continuamente aggiungete un piccolo cubetto di burro per volta, il successivo lo aggiungerete quando il precedente sarà sciolto.

Questo procedimento serve a mantenere bassa la temperatura del lemon curd in modo che le uova cuociano lentamente senza rapprendersi e senza formare grumi.

Terminato il burro togliete subito la crema dal fuoco e filtratela attraverso un colino. Lasciate completamente raffreddare.

Per il croccante, riducete in lamelle le mandorle con un coltello dalla lama fine e tenete da parte.

Accendete il forno a 180°C.

Mettete lo zucchero in un pentolino assieme a 10 grammi di acqua, mettete sul fornello e portate lo sciroppo a 180°C, quando lo zucchero sarà completamente sciolto.

Unite le mandorle e mescolate bene, stendetele su un foglio di carta forno evitando di sormontarle.

Mettete il forno per circa 5 minuti o finché le mandorle saranno dorate.

Togliete dal forno e con le mani cercate di dividere le mandorle, mescolate con il riso soffiato.

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria ed unitelo al composto di mandorle e riso soffiato.

Lasciate raffreddare, mettete in frigorifero.

Quando il croccante sarà ben freddo, con le dita dividetelo in piccoli pezzetti.

Preparate la crema mescolando la robiola con lo yogurt e lo zucchero.

Montate la panna ed unitela delicatamente ai formaggi.

Sbucciate i kiwi e tagliateli a dadini molto piccoli.

Iniziate a comporre i vasetti mettendo sul fondo un primo strato di kiwi, proseguite con una parte di crema di formaggi, uno strato di lemon curd, uno strato di croccante, un secondo strato di kiwi e crema di formaggi.

A piacere decorate la superficie con il lemon curd, il croccante ed il kiwi.

Conservate il frigorifero fino al momento di servire.

Se non gradite i kiwi potete sostituirli con qualsiasi altro frutto a piacere. Se deciderete di usare banane o pere ricordate che tendono ad annerirsi e vanno quindi irrorate con succo di limone.

Potete conservare il dolce ben coperto in frigorifero per due o tre giorni.

Se avanza del croccante potete conservarlo in frigorifero chiuso in un vaso e consumarlo come snack.

Per il croccante potete usare mandorle a lamelle ma fate attenzione ad i tempi di tostatura in forno perché essendo molto sottili bruciano in pochissimo tempo.