La ciambella al cacao senza uova burro e latte è perfetta per una colazione leggera, al suo interno non troverete né uova, né latte, né burro, è quindi ottima per chi è intollerante ai latticini per chi, magari, preferisce un’alimentazione vegana.

Nonostante questa ricetta non abbia uova o burro nell’impasto vi stupirete della sua sofficità, servitela con un po’ di zucchero a velo spolverato o, se la volete rendere ancora più golosa con del cioccolato fuso sopra, anche quello vegano naturalmente.

Il segreto della morbidezza d questo dolce sta nell’emulsione che si crea tra latte ed olio, va fatto espresso e abbastanza velocemente, in modo che i due composti non si separino, il lievito in cottura poi farà il resto aiutando il dolce ad alzarsi ancora di più, non vi renderete neanche conto dell’assenza delle uova.

Ovviamente potete decidere di aromatizzare il dolce come credete, se ad esempio voleste aromatizzarlo all’arancia, per sfruttare il binomio cioccolato arancia che piace sempre a tutti, basterà aggiungere 50 ml di succo di arancia, sottraendone ovviamente alla quantità di acqua, che in questo caso diventerà quindi di 290 ml, seguendo questa proporzione potrete provare qualsiasi mix preferiate, se siete più temerari, utilizzate dello sciroppo di menta, per fare una torta cioccolato o menta, o sostituite il cacao con pari peso di farina di carrube per regalare alla torta delle note di caramello.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

340 ml Acqua

250 g Zucchero

90 ml Olio Di Semi

320 g Farina 00

50 g Cacao Amaro

1 bustina Lievito per dolci

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella al cacao senza uova burro e latte, in una ciotola mescolate l’acqua con lo zucchero, aggiungete poi l’olio e continuate a mescolare.

Aggiungete ora la farina setacciata, il cacao amaro ed infine il lievito, sempre facendo attenzione a setacciare tutte le polveri, amalgamate bene.

Imburrate e cospargete con cacao amaro uno stampo per ciambelle, versatevi all’interno il composto ottenuto e cuocete, in forno già caldo, a 180 °C per 50/60 minuti, per verificare la cottura inserite uno stecchino nel dolce, quando questo uscirà asciutto il dolce sarà cotto.

Sfornate, lasciate raffreddare e spolverate con zucchero a velo.