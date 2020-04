La ciambella al lime è una torta molto semplice da realizzare, ottima da inzuppare in una tazza di tè fumante o da gustarsi per una merenda leggera e profumata, pochi semplici ingredienti vi permetteranno di ottenere un dolce adatto ad ogni occasione, che può anche essere personalizzato secondo le vostre preferenze.

Questa ricetta non prevede né burro né olio: il risultato sarà un dolce molto leggero ma comunque soffice e gustoso.

Noi abbiamo deciso di aggiungere un cucchiaio di semi di papavero nell’impasto, sia per dare un tocco di colore che per rendere le fette di ciambella più croccanti.

Potete decidere anche di ometterli se non vi piacciono, il gusto della vostra ciambella non cambierà e sarà comunque perfetto!

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

120 g Farina 00

120 g Fecola di patate

250 g Zucchero Semolato

4 Uova

4 Lime succo e scorza

1 bustina Lievito per dolci

1 cucchiaio Semi Di Papavero

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella lime, tagliate a metà i lime e spremetene il succo, raccoglietelo in una ciotola e tenetelo da parte. Grattugiate anche la scorza.

Nella ciotola della planetaria, montate i rossi d’uovo con lo zucchero, finché diventano bianchi e spumosi.

Aggiungete poi le farine setacciate insieme al lievito, alternando con il succo dei lime.

Mentre la planetaria è in movimento unite anche la scorza grattugiata degli agrumi e fate amalgamare bene.

Infine inserite anche i semi di papavero.

In un’altra ciotola montate a neve gli albumi ed iniziate poi pian piano ad amalgamarli alla massa di tuorli, con movimenti lenti dall’alto verso il basso.

Imburrate ed infarinate uno stampo da ciambella e versatevi il composto.I

Cuocete in forno statico a 160° C per circa 60 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino prima di sfornare. Lasciate raffreddare e decorate con zucchero a velo e fettine di lime.

Note

Se desiderate una ciambella più sostanziosa, aggiungete 80 ml di olio di semi, unendoli all’impasto prima di amalgamare gli albumi. Volendo, potete anche sostituire il succo di lime con quello di limone, arancia o pompelmo.