La ciambella alla panna e’ una torta buonissima, senza burro e senza olio, che si prepara in pochissimi minuti e che farà felici grandi e piccini, è sofficissima come una nuvola, è perfetta a colazione inzuppata nel latte o a merenda con un buona tazza di tè fumante e, se vorrete, potrete ingolosirla ancora di più farcendola con un velo di marmellata o di crema alla nocciola.

Il segreto di questa ricetta è dato proprio dalla presenza della panna che si aggiunge all’impasto, direttamente e senza bisogno di montarla, e che dona a questa ciambella un’incredibile morbidezza, la percentuale di grasso contenuta nella panna va a sostituire la funzione del burro nei dolci, aiutando anche al mantenimento nel tempo del dolce.

E’ una torta che si presta a mille varianti, noi l’abbiamo aromatizzata alla vaniglia, ma voi potrete aggiungere scorza di limone o di arancia, oppure qualche goccia di essenza di rum o, perché no, anche tante gocce di cioccolato, ricordate solo di infarinarle prima di aggiungerle.

Potete anche farcirla, meglio il giorno dopo, con uno strato sottile di crema o marmellata e se volete proprio esagerate, decorarla con ciuffi di panna montata.

Mettete tutti gli ingredienti in un mixer o montateli con una frusta o con una planetaria e versate subito il composto in teglia, mezz’ora in forno e sara’ pronta per essere gustata, è perfetta per l’ora di colazione o per la merenda e si mantiene ben coperta sotto una campana di vetro per qualche giorno.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

3 Uova

180 g Zucchero

250 ml Panna Fresca liquida

250 g Farina 00

1 Bustina Lievito per dolci

1 Bacca Di Vaniglia

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella alla panna, montate con le fruste o con una planetaria le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un bel composto spumoso.

Aggiungete i semini della bacca di vaniglia e la panna a filo ed amalgamate.

Infine unite la farina setacciata col lievito ed amalgamate.

Versate il composto in una teglia imburrata ed infarinata ed infornate a 180°C per circa 35 minuti: fate sempre la prova stecchino che deve uscire asciutto.