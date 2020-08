La ciambella integrale senza uova è un dolce dal gusto rustico, perfetto per la colazione, la farina integrale incontra l’olio extravergine di oliva e si sposa con il profumo irresistibile degli agrumi e del limoncello per un dolce sano e gustoso.

Una ricetta senza uova e senza burro, adatto quindi anche agli intolleranti o a chi segue una dieta ipocalorica ma non per questo vuole rinunciare al dolce.

Una fetta a colazione o a merenda sarà il perfetto momento di relax per ricaricarsi di energie e affrontare meglio la giornata.

Se volete potete usare, al posto dello zucchero di canna chiaro, metà zucchero semolato e metà zucchero di canna integrale.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

310 g Farina integrale

210 g Zucchero di canna chiaro

185 g Arance in succo

100 g Liquore Limoncello

100 g Olio Extravergine D’Oliva

2 Arance buccia grattugiata

1 Limone buccia grattugiata

8 g Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella integrale senza uova, mescolate in una ciotola la farina, lo zucchero e il lievito.

Unite la buccia grattugiata di due arance e di un limone più il succo delle due arance (circa 185 g). Unite l’olio e il limoncello.

Mescolate tutti gli ingredienti quindi versate il composto in una teglia oliata e infarinata. Infornate per circa 40 minuti a 180° C in forno statico. Lasciate il dolce per 5 minuti in forno spento, quindi sformate con delicatezza quando il dolce si sarà intiepidito e fate raffreddare su una gratella. Spolverate con un po’ di zucchero a velo, se gradito.

Prima di sfornare, fate sempre la prova stecchino, visto che ogni forno ha i suoi tempi di cottura.