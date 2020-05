La ciambella ricotta e limone è un dolce semplice, profumato, dal gusto delicato, è perfetto per la colazione o la merenda, gustata da sola o con un velo di marmellata, magari di lamponi o perchè no’ un velo di cioccolata, per rafforzare il connubio limone e cioccolato che è sempre vincente, in qualunque forma.

Una ricetta leggera, senza burro e senza olio, la ricotta nell’impasto, oltre a legare tutti gli ingredienti in cottura, regala a questa torta da credenza una texture unica, una morbidezza che difficilmente potreste ricreare in altro modo ed un’umidità che rende questa torta perfetta in ogni momento della giornata.

Se volete, potete ovviamente sostituire il limone anche con il lime o con l’arancia, per i più golosi poi, rinnoviamo l’invito a provarla con il cioccolato, magari inserendo qualche goccia di cioccolato, rigorosamente fondente, nell’impasto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

280 g Farina 00

250 g Ricotta

3 Uova

2 Limone succo

180 g Zucchero

1 bustina Lievito

1 pizzico Sale

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella ricotta e limone setacciate la farina ed il lievito. Spremete i limoni e filtrate il succo.

Con le fruste lavorate le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema.

Aggiungete alle uova prima la ricotta e poi le polveri, amalgamate unendo poco alla volta il succo di limone.

Lavorate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Distribuite il composto in una teglia da forno per ciambelle ( 24 cm ), che avrete imburrato ed infarinato precedentemente e cuocete in forno a 180° per 40 minuti circa.

Una volta cotta, lasciatela raffreddare, impiattate, spolverizzatela con lo zucchero a velo.