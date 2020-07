La ciambella salsiccia e funghi è una torta salata semplice, ricca e saporita, pochi ingredienti, ma ricchi di gusto regalano a questa preparazione un sapore intenso e deciso.

La ricetta è semplicissima e assolutamente personalizzabile, dopo una veloce cottura di funghi e della salsiccia vi basterà una ciotola per impastare tutti gli ingredienti insieme ed infornare, più semplice di così.

Ideale come antipasto, potrete anche servirla durante i vostri buffet o gustarla durante a merenda, insomma è ottima in ogni occasione.

Procuratevi gli ingredienti e uno stampo per ciambelle da 20 cm e cominciate ad impastare, noi abbiamo utilizzato i funghi porcini per questa ciambella, dal sapore inconfondibile, ma voi potete scegliere la varietà che più preferite.

Le prime torte salate di cui si hanno traccia risalgoo al periodo classico e venivano preparate per rendere più gradevoli verdure che altrimenti sarebbero risultate non proprio piacevoli da mangiare soli o parti di scarto della carne, erano riservate inizialmente alle classi più povere, che trovavano in questa preparazione un pasto nutriente, ricco e perfetto per una sussistenza fatta di pochi ingredienti.

A partire dall’età imperiale però, le torte salate ebbero il loro riscatto, cominciando a comparire su tavole ben più importanti e arricchendo anche le loro farce, nel Medioevo non c’era banchetto dove non campeggiavano scrigni di pasta croccante con all’interno i ripieni più disparati, espressione massima della creatività dei cuochi.ù

Ad oggi le torte salate sono il piatto perfetto per antipasti, buffet, gite fuori porta e spesso piatti unici in grado di salvare anche le cene dell’ultimo minuto.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Farina 00

200 g Salsiccia

150 g Funghi

60 g Grana Padano grattugiato

3 Uova

120 g Latte

80 g Olio Di Oliva

1 bustina Lievito per dolci

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella salsiccia e funghi, tagliate i funghi a pezzetti. In una padella mettete a cuocere la salsiccia senza pelle e un filo d’olio d’oliva, dopo qualche minuto aggiungete i funghi, aggiustate di sale, mescolando spesso. Cuocete finché la salsiccia avrà perso il suo colore rosa.

In una ciotola versate il contenuto della padella, aggiungete le uova, il latte e l’olio d’oliva. Iniziate a incorporare gli ingredienti mescolando tutto. Unite all’impasto la farina , il grana e il lievito.

Imburrate e infarinate la teglia scelta, versate all’interno il contenuto della ciotola. Cuocete a 180° per 30 minuti. Lasciate raffreddare la vostra ciambella rustica funghi e salsiccia prima di sformarla.